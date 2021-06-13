İşleri çığırından çıkaracak! Whatsapp'ta sevgilinize gelen mesajlar okunabilir mi? Dünya üzerinde pek çok kullanıcıya sahip popüler mesajlaşma uygulaması Whatsapp yeni özellikleri ve geliştirilen ek uygulamalarıyla sürekli gündemde. Bu yöntemler ile karşı tarafın WhatsApp mesaj detaylarına hızlıca ulaşabilirsiniz. Bu konu daha çok sevgilinin ya da eşin WhatsApp mesajlarını okumak için kullanılsa da ayrıca ebeveynler için çocuklarının güvenliği için de kullanılmaktadır. Bu bağlamda spoofing yöntemi diğerlerine göre daha teknik bilgi isteyen bir yöntemdir. Bu yöntem WhatsApp uygulamasının mac adresini bilmenizi ve bununla başka cihazda mesajları görmenizi sağlar.