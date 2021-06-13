Milyonlarca insan tarafından kullanılan Whatsapp'ta yeni bir uygulama ortaya çıktı. Başkasının WhatsApp mesajlarını okumak için çeşitli yöntemler vardır. Bu yöntemlerin neler olduğu ve bunlara nasıl ulaşacağınızı bu yazımızdan öğrenebilirsiniz. Başkasının WhatsApp mesajları nasıl okunur sorusu herkesin merak ettiği ve araştırdığı bir konudur. Bunu yapmanın yolları çeşit çeşittir. "Whatsapp for Whatscan" adı verilen bu uygulama yanında gizlilik açıklarını da getirdi. Bu uygulama sayesinde sevgilinize gelen mesajları da okuma şansına sahip olabiliyorsunuz. Peki tüm bunlar nasıl gerçekleşiyor, tüm bilgiler haberimizde…
QR Kod ile başkasının WhatsApp mesajlarını okuma nasıl yapılır?
WhatsApp Web bilindiği üzere telefonlarda yüklü olan WhatsApp mesajlarını bilgisayar üzerinden görüntülemeye yarayan bir platformdur. Bilgisayarda işiniz varken aynı zamanda telefonunuza gelen mesajları da görüp cevaplamanızı sağlar. WhatsApp web'i başkasının telefonundaki WhatsApp mesajına ulaşmak için de kullanmanız mümkündür.
Bilgisayardan web.whatsapp.com adresine girin.
Karşınıza bir QR kod okuyucu çıkacaktır.
Mesajlarını görmek istediğiniz telefondan WhatsApp uygulamasını açın.
Seçenekler kısmında WhatsApp web yazan yere girip buradaki QR kodunu okutun.
Artık QR kod ile WhatsApp Web üzerinden başkasının WhatsApp mesajlarını okuyabilirsiniz.
Google Drive ile başkasının WhatsApp mesajları nasıl okunur?
Google Drive telefondaki WhatsApp mesajlarını düzenli olarak kaydeden ve herhangi bir telefon değiştirme ya da kaybetme durumunda eski mesajları bu belleğinden geri yükleyen bir uygulamadır. Bunu başkasının telefonundaki mesajları okumak için de kullanmanız mümkündür.
Hedef telefondan WhatsApp'a girin ve ayarlar kısmını açın.
Burada sohbet yedeği yazan kısmı açın.
Burada karşınıza yedeklemenin yapılacağı mail adresini yazmanız istenen bir kutucuk çıkacak.