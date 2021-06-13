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    • Teknoloji
    • 13.06.2021 11:16
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    • 13.06.2021 11:16
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    Kullananlarda büyük şok etkisi yarattı! 'ta sevgilinize gelen mesajları okuyabilirsiniz! İşleri çığırından çıkaracak!

    İşleri çığırından çıkaracak! 'ta sevgilinize gelen mesajlar okunabilir mi? Dünya üzerinde pek çok kullanıcıya sahip popüler mesajlaşma uygulaması Whatsapp yeni özellikleri ve geliştirilen ek uygulamalarıyla sürekli gündemde. Bu yöntemler ile karşı tarafın WhatsApp mesaj detaylarına hızlıca ulaşabilirsiniz. Bu konu daha çok sevgilinin ya da eşin WhatsApp mesajlarını okumak için kullanılsa da ayrıca ebeveynler için çocuklarının güvenliği için de kullanılmaktadır. Bu bağlamda spoofing yöntemi diğerlerine göre daha teknik bilgi isteyen bir yöntemdir. Bu yöntem WhatsApp uygulamasının mac adresini bilmenizi ve bununla başka cihazda mesajları görmenizi sağlar.

    takvim.com.tr
    Android telefonlarda... Whatsapp'ta sevgilinize gelen mesajları...

    Milyonlarca insan tarafından kullanılan Whatsapp'ta yeni bir uygulama ortaya çıktı. Başkasının WhatsApp mesajlarını okumak için çeşitli yöntemler vardır. Bu yöntemlerin neler olduğu ve bunlara nasıl ulaşacağınızı bu yazımızdan öğrenebilirsiniz. Başkasının WhatsApp mesajları nasıl okunur sorusu herkesin merak ettiği ve araştırdığı bir konudur. Bunu yapmanın yolları çeşit çeşittir. "Whatsapp for Whatscan" adı verilen bu uygulama yanında gizlilik açıklarını da getirdi. Bu uygulama sayesinde sevgilinize gelen mesajları da okuma şansına sahip olabiliyorsunuz. Peki tüm bunlar nasıl gerçekleşiyor, tüm bilgiler haberimizde…

    QR Kod ile başkasının WhatsApp mesajlarını okuma nasıl yapılır?

    WhatsApp Web bilindiği üzere telefonlarda yüklü olan WhatsApp mesajlarını bilgisayar üzerinden görüntülemeye yarayan bir platformdur. Bilgisayarda işiniz varken aynı zamanda telefonunuza gelen mesajları da görüp cevaplamanızı sağlar. WhatsApp web'i başkasının telefonundaki WhatsApp mesajına ulaşmak için de kullanmanız mümkündür.

    Bilgisayardan web.whatsapp.com adresine girin.

    Karşınıza bir QR kod okuyucu çıkacaktır.

    Mesajlarını görmek istediğiniz telefondan WhatsApp uygulamasını açın.

    Seçenekler kısmında WhatsApp web yazan yere girip buradaki QR kodunu okutun.

    Artık QR kod ile WhatsApp Web üzerinden başkasının WhatsApp mesajlarını okuyabilirsiniz.

    Google Drive ile başkasının WhatsApp mesajları nasıl okunur?

    Google Drive telefondaki WhatsApp mesajlarını düzenli olarak kaydeden ve herhangi bir telefon değiştirme ya da kaybetme durumunda eski mesajları bu belleğinden geri yükleyen bir uygulamadır. Bunu başkasının telefonundaki mesajları okumak için de kullanmanız mümkündür.

    Hedef telefondan WhatsApp'a girin ve ayarlar kısmını açın.

    Burada sohbet yedeği yazan kısmı açın.

    Burada karşınıza yedeklemenin yapılacağı mail adresini yazmanız istenen bir kutucuk çıkacak.

        Buraya kendi mail adresinizi yazdığınızda yedekleme yapılan mesajlar sizin mailinize düzenli olarak gelecektir.

        Bu yedeklemeler günlük, haftalık ya da aylık gelmektedir. Ayarlardan bunu da seçebilirsiniz.

        Google Drive'ı hem telefonunuzdan hem de bilgisayarınızdan açabilirsiniz.

        Artık Google Drive yöntemi ile başkasının WhatsApp detaylarına ulaşabilirsiniz.

        Spoofing Yöntemi ile WhatsApp Mesajları Okuma

        Spoofing yöntemi diğerlerine göre daha teknik bilgi isteyen bir yöntemdir. Bu yöntem WhatsApp uygulamasının mac adresini bilmenizi ve bununla başka cihazda mesajları görmenizi sağlar.

        WhatScan for WhatsApp Web uygulaması ile okuma

        Bu uygulama başkasının WhatsApp mesajlarını okumanızı sağlayan programlardan biridir. Android telefonlarda QR kod okutarak amacınıza ulaşmanız mümkündür. Fakat bu yöntemin gizliliği çok iyidir diyemeyiz. Kişi WhatsAppında ayarlara girdiğinde telefonuna erişim sağlandığını anlayabilir. Bu yüzden dikkatli olmanızda ve daha güvenilir programlara yönelmenizde fayda vardır.

            Highster Mobile Takip Yazılımı ile Okuma

            Bu yazılım WhatsApp mesajlarına ulaşabileceğiniz etkili bir yazılımdır. Casus yazılım özelliği ile istediğiniz bilgileri size verecektir. Fakat olumsuz tarafı Türkçe dil desteğinin olmaması ve bir teknik destek hizmeti vermemesidir. Bu da uygulamayı kullanırken sizi zorlayabilecektir.

            mSpy ile Başkasının WhatsApp Mesajlarını Okumak

            Yukarıda sizlere başkasının WhatsApp mesajlarına ulaşabileceğiniz birbirinden farklı yöntemlerden bahsettik. Bunun için kodlar ya da uygulamalardan yararlanmanız tamamen sizin isteğinize bağlıdır. İster ücretli ister ücretsiz yöntemlere başvurabilirsiniz. Fakat benim için en önemlisi en doğru ve güvenilir, ayrıca gizliliği de kesin olan bir yol arıyorum diyorsanız size önerebileceğimiz tek yöntem mSpy uygulaması olacaktır.

            mSpy Türkçe olarak ve tamamen anlaşılır ve kullanımı çok rahat olan bir uygulamadır. Herhangi bir koda ya da şifreye ihtiyacınız olmaz. Uygulamayı çok uygun bir fiyata indirmeniz halinde takibe alacağınız telefondan 1-2 dakikalık çok basit bir ayarla bu telefondaki tüm mesajları görebilirsiniz. Üstelik telefon sahibi hiçbir şekilde takip edildiğiniz anlamaz.

                mSpy indirdikten sonra mail adresinize bir mail gelir. Burada mSpy size bir link verir. Bu sizin WhatsApp mesajlarını okuyacağınız linktir. Buradan tüm mesajlara ve mesajların kişi, gönderim saati gibi bilgilerine de ulaşırsınız.

                Ayrıca bu program ile sadece WhatsApp da değil telefondaki yer alan diğer mesaj ve aramalara, bunların bilgilerine, maillere, fotoğraflara, konum bilgisine de ulaşabilirsiniz. En geniş ve bütüncül yöntem için en güvenilir olan mSpy programını kullanmanızı öneririz. mSpy uygulamadan memnun kalmamanız halinde sizi mağdur da etmez. 14 gün içinde iade talebinizde ücretinizi size iade eder ve herhangi bir zorluk da çıkarmaz.
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                Haberler Teknoloji Kullananlarda büyük şok etkisi yarattı! Whatsapp'ta sevgilinize gelen mesajları okuyabilirsiniz! İşleri çığırından çıkaracak!