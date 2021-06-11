İnsanlığı büyüleyen kuzey ışıklarının sırrı çözüldü

İnsanlar binlerce yıldır kuzey ışıklarını gözlemledi. Çin folklörüne göre ışıklara tanık olan genç bir kadın, Çin halkının efsanevi atası İmparator Xuanyuan'ı doğurdu. MS. 1230'dan kalma bir Norveç yazıtında, kuzey ışıklarının okyanusu yaktığı görülürken, Benjamin Franklin 1778'de kutuplardaki kar ve buz yoğunlaştırıcı elektrik yüklerinin bir auroraya neden olduğunu teorileştirdi.
Bazı Kızılderili halkları, ışıkların ölen arkadaşlarının gökyüzünde dans eden ruhları olduğuna inandı ve Amerikan İç Savaşı'ndaki askerler, ışıkların varlığının Tanrı'nın Güney'in* tarafında olduğu anlamına geldiğini varsaydı.
*ABD'de 11 güneyli eyalet. Abraham Lincoln'un 1860 yılında başkan seçilmesiyle Jefferson Davis komutasında bağımsızlıklarını ilan etti.12 Nisan 1861 yılında ise Güney Carolina'daki Sumter Kalesi'nden ilk top atışıyla birlikte Amerikan İç Savaş başladı.
GİZEMİ HİÇBİR ZAMAN ÇÖZÜLEMEMİŞTİ
Ancak, "Aurora Borealis" olarak da adlandırılan kuzey ışıkları, binlerce yıldır insanlığı büyülemesine rağmen, tam olarak nasıl oluştuğu hiçbir zaman çözülemedi. Şimdi bilim insanları, etkileyici kozmik ışıltının, belirli koşullar altında elektronları hızlandıran Alfven dalgaları adı verilen güçlü elektromanyetik dalgalardan kaynaklandığına dair kesin kanıtlara sahip olduklarını söyledi.