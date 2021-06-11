İnsanlığı büyüleyen kuzey ışıklarının sırrı çözüldü





ELEKTRONLAR SAATTE 72 MİLYON KİLOMETRE HIZA ULAŞIYOR

Ntv'de yer alan habere göre, Howes, "Özel olarak tasarlanmış bir anten kullanarak, bir bahçe hortumunu hızla yukarı ve aşağı sallamak ve dalganın hortum boyunca hareketini izlemek gibi, makineden aşağı Alfven dalgaları başlattık. Bu şekilde, elektronlar dalgada 'sörf yaparken', nasıl enerji kazandıklarını ölçtük. Kuzey ışıklarının parıltısını yeniden yaratamasak da, ölçümlerimiz simülasyonlarından gelen tahminlerle eşleşti. Alfven dalgalarında gezinen elektronların elektronları saatte, 72 milyon kilometre hıza kadar çıkarabileceğini ve bunun aurora etkisine neden olabileceğini kanıtladık" dedi.





KUZEY IŞIKLARI NERELERDEN GÖZLEMLENEBİLİR?

Öte yandan, süreç sürekli olarak gerçekleştiğinden, resmi bir kuzey ışıkları sezonu bulunmuyor. Ancakı Kuzey Kutup Dairesi içindeki Alaska, İzlanda, kuzey Rusya ve kuzey Kanada gibi bölgelerdei özellikle ilkbahar ve sonbahar ekinokslarında Eylül'den Mart'a kuzey ışıklarını gözlemlemek mümkün. Bazen, Güneş rüzgarları daha yoğunsa, ışıklar daha düşük enlemlerde gözlemlenebiliyor. Howes, "Kuzey ışıkları kararsız bir fenomendir: Onlara neyin sebep olduğunu bilmek önemli, ancak bazılarının neden diğerlerinden daha parlak olduğunu anlamak çözülmemiş bir zorluk olmaya devam ediyor" dedi.