Apple, iPhone'lara bir dizi yenilik getirecek olan yeni yazılım güncellemesi iOS 15'i duyurdu:
● FaceTime görüşmelerindeki sesler konuşan kişinin ekranda durduğu taraftan geliyormuş gibi duyuluyor.
● Görüntülü görüşmede kullanıcı arka planı flulaştırarak kendisini görüntünün odak noktasına yerleştirebiliyor.
● Focus adı verilen özellik gereksiz gördüğü bildirimleri sessize alıyor.
● Live Text özelliği, fotoğraftaki metinleri algılıyor ve kullanıcıların bu metinler üzerinde işlem yapabilmesini sağlıyor. Kullanıcı el yazısıyla yazılmış bir yemek tarifinin fotoğrafını arayıp bulabiliyor veya vitrindeki numarayı çekip telefon etme seçeneğini kullanabiliyor.
● FaceTime görüşmelerindeki sesler konuşan kişinin ekranda durduğu taraftan geliyormuş gibi duyuluyor.
● Görüntülü görüşmede kullanıcı arka planı flulaştırarak kendisini görüntünün odak noktasına yerleştirebiliyor.
● Focus adı verilen özellik gereksiz gördüğü bildirimleri sessize alıyor.
● Live Text özelliği, fotoğraftaki metinleri algılıyor ve kullanıcıların bu metinler üzerinde işlem yapabilmesini sağlıyor. Kullanıcı el yazısıyla yazılmış bir yemek tarifinin fotoğrafını arayıp bulabiliyor veya vitrindeki numarayı çekip telefon etme seçeneğini kullanabiliyor.