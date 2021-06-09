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    Yenilik cepte! iOS 15'i duyurdu...

    , iPhone'lara bir dizi yenilik getirecek olan yeni yazılım güncellemesi iOS 15'i duyurdu. Peki, iOS 15 ile birlikte gelen yeni özellikler neler? İşte detaylar...

    Yenilik cepte
    Apple, iPhone'lara bir dizi yenilik getirecek olan yeni yazılım güncellemesi iOS 15'i duyurdu:

    görüşmelerindeki sesler konuşan kişinin ekranda durduğu taraftan geliyormuş gibi duyuluyor.

    ● Görüntülü görüşmede kullanıcı arka planı flulaştırarak kendisini görüntünün odak noktasına yerleştirebiliyor.

    adı verilen özellik gereksiz gördüğü bildirimleri sessize alıyor.

    özelliği, fotoğraftaki metinleri algılıyor ve kullanıcıların bu metinler üzerinde işlem yapabilmesini sağlıyor. Kullanıcı el yazısıyla yazılmış bir yemek tarifinin fotoğrafını arayıp bulabiliyor veya vitrindeki numarayı çekip telefon etme seçeneğini kullanabiliyor.
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