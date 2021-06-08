SON DAKİKA: Error 503 ne demek? Dünyaca ünlü siteler çöktü! Birçoğuna erişilemiyor

Henüz nedeni belli olmayan bir arızadan dolayı meydana gelen kesinti yüzünden pek çok siteye erişilemiyor.

BİRÇOK KITADAN KESİNTİ BİLGİSİ GELDİ

Newsweek'te yer alan habere göre, son bir saatte Avustralya, Kuzey Amerika, Birleşik Krallık, Avrupa ve Çin'den internet kesintisi ile ilgili raporlar geldi.

ERROR 503 UYARISI

Bu ülke ve bölgelerdeki internet kullanıcıları, 'Error 503' uyarısı ile karşılaşıyor. Erişilemeyen siteler arasında online alışveriş platformu Amazon, Twitch, Reddit, Spotify ve PayPal de yer aldığı belirtiliyor.

ERROR 503 NE DEMEK?

Sunucu şu anda geçici bir aşırı yüklenme veya zamanlanmış bakım nedeniyle isteği karşılayamıyor, bu durum yük durumu azaldığında çözümlenmiş olacaktır. 503 kodu, sayfaya gelen kişilerin ve botların daha sonra tekrar gelmesini ister.

İNGİLTERE HÜKÜMETİNİN SİTESİ DE ÇÖKTÜ

İngiliz medyasında yer alan haberlere göre, söz konusu arıza nedeniyle İngiliz hükümetine ait internet siteleri de erişime kapanmış durumda.

İşte o sitelerin şu anki durumu