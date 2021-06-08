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    • Teknoloji
    • 08.06.2021 13:36
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    • 08.06.2021 14:19
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    SON DAKİKA: Error 503 ne demek? Dünyaca ünlü siteler çöktü! Birçoğuna erişilemiyor

    Son dakika haberleri... Error 503 ne demek? İnternt kullanıcıları arama motorlarında bu soruyu aratıyor. Bunun altında yatan neden ise , , , , , ve dahil olmak üzere dünyaca ünlü çok sayıda web sitesi dünya genelinde çöktü. Bu sitelere girenler ise "Error 503" hata koduyla karşılaştı.

    Dünyaca ünlü web siteleri çöktü

    Henüz nedeni belli olmayan bir arızadan dolayı meydana gelen kesinti yüzünden pek çok siteye erişilemiyor.

    BİRÇOK KITADAN KESİNTİ BİLGİSİ GELDİ
    Newsweek'te yer alan habere göre, son bir saatte Avustralya, Kuzey Amerika, Birleşik Krallık, Avrupa ve Çin'den internet kesintisi ile ilgili raporlar geldi.

    ERROR 503 UYARISI
    Bu ülke ve bölgelerdeki internet kullanıcıları, 'Error 503' uyarısı ile karşılaşıyor. Erişilemeyen siteler arasında online alışveriş platformu Amazon, Twitch, Reddit, Spotify ve PayPal de yer aldığı belirtiliyor.

    ERROR 503 NE DEMEK?
    Sunucu şu anda geçici bir aşırı yüklenme veya zamanlanmış bakım nedeniyle isteği karşılayamıyor, bu durum yük durumu azaldığında çözümlenmiş olacaktır. 503 kodu, sayfaya gelen kişilerin ve botların daha sonra tekrar gelmesini ister.

    İNGİLTERE HÜKÜMETİNİN SİTESİ DE ÇÖKTÜ
    İngiliz medyasında yer alan haberlere göre, söz konusu arıza nedeniyle İngiliz hükümetine ait internet siteleri de erişime kapanmış durumda.

    İşte o sitelerin şu anki durumu

    cnn.com

    financialtimes.com

        bloomberg.com

        ARIZANIN NEDENİ NE?
        Küresel internet kesintisinin Amazon Web Service'taki arıza nedeniyle gerçekleştiği düşünülüyor.

        Guardian'ın teknoloji editörü Alex Hern'e göre ise kesinti ABD merkezli bulut bilişim servis sağlayıcısı Fastly'deki bir aksaklıktan kaynaklanıyor olabilir.

        Hern, BBC'nin başka bir içerik dağıtım ağına geçerek hizmet vermeye yeniden başlamasının arızanın Fastly merkezli olabileceğine işaret ettiğinin altını çizdi.

        Ancak söz konusu kesintinin neden kaynaklandığına dair henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.
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        Haberler Teknoloji SON DAKİKA: Error 503 ne demek? Dünyaca ünlü siteler çöktü! Birçoğuna erişilemiyor