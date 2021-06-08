iPhone'da çok kullanılan özellikle ilgili flaş adım! Bildirim ve mesajlar artık...





Son olarak FaceTime'a SharePlay adındaki bir özellik getiriliyor. Böylece biriyle konuşurken bir müzik ya da film paylaşımı yapabileceksiniz. Apple, şu anda bu özellik için Disney Plus, Hulu ve HBO Max'le iletişime geçtiklerini belirtti.



FOTOĞRAFLAR VE BİLDİRİMLER DEĞİŞİYOR

iOS 15, grup sohbetlerinde fotoğraf paylaşımına kolaj özelliği getirilecek. Apple News bölümünde ise sizinle paylaşılan bağlantılar ayrıca listelenecek. Aynısı fotoğraflar bölümünde de olacak ve size gönderilen fotoğrafları ayrıca görebileceksiniz.