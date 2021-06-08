iPhone'da çok kullanılan özellikle ilgili flaş adım! Bildirim ve mesajlar artık...

Apple'ın merakla beklenen Worldwide Developers Conference (Dünya Geliştiriciler Konferansı, WWDC 2021) dün yapıldı.
Etkinlik yeni tip koronavirüs nedeniyle geçen yıl da olduğu gibi 2021'de de internetten düzenlendi. Apple'ın bu etkinlikteki en büyük bombası iOS 15 oldu.
Apple'ın yazılım mühendisliği bölümünün başkan yardımcısı Craig Federighi, iOS 15'teki yenilikleri aktardı.
FACETIME DEĞİŞİYOR
Apple geçen sonbaharda duyurduğu uzaysal ses sistemi (spatial audio) yeni iOS 15'le birlikte Facetime'a geliyor. Apple'ın görüntülü konuşma platformu Facetime'da etkileşimin gerçekliği artırılacak.
BULUNDUĞU POZİSYONA GÖRE SÜREKLİ OLARAK DEĞİŞECEK
Şirketin iddiasına göre konuştuğunuz biriyle aynı odada gibi hissedeceksiniz. Konuşanın telefona konumu sizin ekranınızda bir ikon olarak çıkacak ve sesi bulunduğu pozisyona göre sürekli olarak değişecek. Ayrıca makine öğrenmesiyle desteklenen Facetime dışarıdaki sesleri engelleyece ve çok net bir iletişime aracılık edecek.