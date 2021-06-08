Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Teknoloji
    • 08.06.2021 09:22
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 08.06.2021 09:24
    ABONE OL

    event ne zaman, saat kaçta? ne zaman başlıyor?

    Dünyada ve Türkiye'de en çok oynanan oyunlardan birisi olan yeni sezon tarihi merakla sorgulanıyor. Fortnite tutkunları etkinlik zamanlarını ve planlarını öğrenmek üzere araştırmalarını sıklaştırdı. Peki, Fortnite event ne zaman, saat kaçta? ne zaman başlıyor? İşte merak edilenler...

    Fortnite event ne zaman, saat kaçta?

    Epic Games'in sevilen oyunlarından bir tanesi olan Fornite'a dair detaylar gece saatleriyle birlikte araştırılmaya başlandı. Fornite oyununda 6. sezon 2. bölümün sona ereceği tarih çok araştırılanlar arasında yer aldı. Peki, Fortnite event ne zaman, saat kaçta? Fortnite event 7. sezon 2. bölüm ne zaman başlıyor? İşte merak edilenler...

    FORTNİTE EVENT NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? 7. SEZON 2. BÖLÜM...

    Fortnite event 7. sezon 2. bölüm 8 Haziran Salı yani bugün başlayacak.

    İşte özelliklere dair merak edilenler;

    8 Haziran Salı günü 2. Bölüm: 7. Sezon gelmeden önce, arkadaşlarınızla koleksiyon ve başarımlarınızı karşılaştırarak toplamak istediğiniz bir içerik veya başarım olup olmadığını kontrol edin!

    ADADA İŞLER VAHŞİLEŞTİ

    Sıfır Noktası sınırlandırıldı ancak bu süreçte Gerçeklik çöktü. Hayatta kalma mücadelende ilkel savaş alanlarında gezecek, yiyecek için vahşi hayvanlar avlayacak ve bulduğun malzemelerle silahlar üreteceksin. Adada işler vahşileşti. Uyum sağlamalısın.

    2. Bölüm: 6. Sezon: İlkel Güç sona yaklaşırken, 2. Bölüm: 7. Sezon 8 Haziran 2021'de başlamadan önce tamamlanabilecek bazı görevler:

    ÇILGIN TARZLAR

    Bu sezonun Savaş Bileti bir sürü açılabilir tarzlar ve görevlerle birlikte geldi.

        AJAN JONESY'NİN ZIPLAMA TARZLARI

        Ajan Jonesy'nin tüm zıplama tarzlarını açmak için bekleyen tüm anomali görevlerini tamamlamayı unutmayın. Görevde bahsedilen konuma yakın parlayan bir yırtık parçacığı arayın ve talimatları takip ederek görevi tamamlayın.

        BALIK VE KARAKTER KOLEKSİYONLARI

        Yeni bir sezon, toplanacak yeni şeyler demek! Balıkçılık Koleksiyon Kitabı'nızı tamamladığınızdan emin olun ve arkadaşlarınızın en yüksek skorlarını geçip havanızı atın.

        Hazır başlamışken Karakter Koleksiyonu sekmesine geçip adadaki tüm karakterlere selam vermeyi unutmayın, sizi gördüklerine memnun olacaklar.

        Birkaç eksiğiniz var ve nereye gideceğinizi bilmiyor musunuz? 8 Haziran Salı günü 2. Bölüm: 7. Sezon gelmeden önce, arkadaşlarınızla koleksiyon ve başarımlarınızı karşılaştırarak toplamak istediğiniz bir içerik veya başarım olup olmadığını kontrol edin!
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        PKK elebaşlarını net mesaj: Kaçışınız yok
        Haberler Teknoloji Fortnite event ne zaman, saat kaçta? Fortnite event 7. sezon 2. bölüm ne zaman başlıyor?