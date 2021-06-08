8 Haziran Salı günü 2. Bölüm: 7. Sezon gelmeden önce, arkadaşlarınızla koleksiyon ve başarımlarınızı karşılaştırarak toplamak istediğiniz bir içerik veya başarım olup olmadığını kontrol edin!

ADADA İŞLER VAHŞİLEŞTİ

Sıfır Noktası sınırlandırıldı ancak bu süreçte Gerçeklik çöktü. Hayatta kalma mücadelende ilkel savaş alanlarında gezecek, yiyecek için vahşi hayvanlar avlayacak ve bulduğun malzemelerle silahlar üreteceksin. Adada işler vahşileşti. Uyum sağlamalısın.