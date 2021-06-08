Epic Games'in sevilen oyunlarından bir tanesi olan Fornite'a dair detaylar gece saatleriyle birlikte araştırılmaya başlandı. Fornite oyununda 6. sezon 2. bölümün sona ereceği tarih çok araştırılanlar arasında yer aldı. Peki, Fortnite event ne zaman, saat kaçta? Fortnite event 7. sezon 2. bölüm ne zaman başlıyor? İşte merak edilenler...
FORTNİTE EVENT NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? 7. SEZON 2. BÖLÜM...
Fortnite event 7. sezon 2. bölüm 8 Haziran Salı yani bugün başlayacak.
İşte özelliklere dair merak edilenler;
8 Haziran Salı günü 2. Bölüm: 7. Sezon gelmeden önce, arkadaşlarınızla koleksiyon ve başarımlarınızı karşılaştırarak toplamak istediğiniz bir içerik veya başarım olup olmadığını kontrol edin!
ADADA İŞLER VAHŞİLEŞTİ
Sıfır Noktası sınırlandırıldı ancak bu süreçte Gerçeklik çöktü. Hayatta kalma mücadelende ilkel savaş alanlarında gezecek, yiyecek için vahşi hayvanlar avlayacak ve bulduğun malzemelerle silahlar üreteceksin. Adada işler vahşileşti. Uyum sağlamalısın.
2. Bölüm: 6. Sezon: İlkel Güç sona yaklaşırken, 2. Bölüm: 7. Sezon 8 Haziran 2021'de başlamadan önce tamamlanabilecek bazı görevler:
ÇILGIN TARZLAR
Bu sezonun Savaş Bileti bir sürü açılabilir tarzlar ve görevlerle birlikte geldi.