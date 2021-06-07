Kampanyadan her hat yalnızca bir kez faydalanılabilecektir.

Kampanya kapsamında tanımlanan data hakkının süresi otuz bir gün olup, kullanılmayan faydalar geçerlilik süresi sonunda silinir; bir sonraki döneme devretmez.

Kampanya kapsamında tanımlanan data faydası yurt içinde internet apn üzerinden yaratılan yurt içi cepten data için geçerlidir. Söz konusu ücretsiz faydalar KKTC ve yurt dışı kullanımları kapsamamaktadır. Şirketimiz, internet üzerinden mesajlaşma ve ses iletişimi (IM ve VOIP), internet paylaşımı (Tethering) ve doğrudan dosya paylaşım (P2P) programları vb. hizmetlerinin paket kapsamında sunulan internet faydası ile kullanımlarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Kampanya kapsamında sunulan data hakkının geçerlilik süresi içerisinde sona ermesinin ardından ilgili hatta tanımlı farklı bir data paketi ya da faydası yok ise mevcut tarifesi üzerinden ücretlendirilecektir.

Kampanya kapsamında tanımlanan data hakları transfer edilemez.

Kampanya geçerlilik süresi hat iptali yapan, hattının iptal edilmesine sebebiyet veren, numarasını diğer operatörlere taşıyan, kampanya kapsamında geçerli tarifeler dışında farklı bir tarifeye geçiş yapan müşterilerimizin kampanya kapsamında yararlandığı 10GB faydası işlemin gerçekleştiği tarih itibariyle iptal edilecektir.



Türk Telekom Mobil, TT Mobil İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sunulan hizmetlere verilen isimdir.

TT Mobil İletişim Hizmetleri A.Ş. kampanya koşullarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.