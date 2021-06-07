Türk Telekom 10 GB bedava internet kampanyası şartları! Türk Telekom 10 GB bedava internet nasıl alınır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Türk Telekom operatöründe olan ya da geçmek isteyen kişiler 10 GB bedava internet kampanyasını duyunca meraklandı ve şartların, detayların neler olduğunu merak ederek araştırmaya başladı. Kampanyadan kimler yararlanabiliyor? İşte ayrıntılar...
TÜRK TELEKOM 10 GB HEDİYE KAMPANYASI
Bir ay boyunca geçerli 10 GB hediye interneti, Balıkesir ve Çanakkale illerinde, Efsane tarifelere numara taşıma veya yeni hat tesisi yolu ile gelen müşteriler, Türk Telekom mağazalarından alabiliyor.
Kampanyadan hemen faydalanmaya başlamak için siz de Balıkesir ve Çanakkale illerindeki Türk Telekom mağazalarına gidip Efsane 8, Efsane 12, Prime Efsane 20 veya Selfy Efsane 10GB tarifelerinden birini alın, 10 GB hediye internetin sahibi olun!
*Tek defaya mahsus olmak üzere, otuz bir gün süresince.
Kampanya şartları:
Kampanya 31 Aralık 2020 tarihine kadar geçerlidir. Katılım 31 Aralık 2020 tarihi ve öncesinde yapılmalıdır. Bu tarihten sonra yapılacak başvurular geçersiz sayılacaktır.
Hediye 10GB Kampanyası'ndan, kampanyanın geçerlilik süresi içerisinde Balıkesir ve Çanakkale illerinde bulunan bayiler aracılığı ile Şirketimizce sunulmakta olan Efsane 8, Efsane 12, Prime Efsane 20 ve Selfy Efsane 10GB bireysel faturalı tarifelerinden birine yeni hat tesisi ve numara taşıma yoluyla başarıyla dâhil olan yeni müşteriler faydalanabilecektir.
Belirtilen koşulları sağlayan abonelere kampanya kapsamında bir defaya mahsus olmak üzere otuz bir gün süresince kullanılabilecek ücretsiz 10 GB ek data faydası otomatik tanımlanacaktır.
Kampanya kapsamında sunulan hediye internet hakkı, hat/hatların belirtilen faturalı Efsane 8, Efsane 12, Prime Efsane 20 ve Selfy Efsane 10GB tarifelerinden birinde aktif olduğu fatura dönemi itibariyle otomatik olarak tanımlanacak; tanımlamanın gerçekleştirilmesinin hemen ardından ilgili hatta / hatlara SMS göndermek suretiyle bilgilendirme yapılacaktır. Aboneler kampanya kapsamında sunulan ek data faydasından bahse konu bilgilendirme SMS'nin ardından yararlanabilecektir.