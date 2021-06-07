Nurkan Aydoğan, son dönemde sıklıkla bahsedilen Google Adense ile internetten para kazanma yollarını "Google Adsense ile para kazanmak istiyorsanız öncelikle sitenizi Adense ile uyumlu hale getirmelisiniz. Hali hazırda bulunan siteniz için başvuruda bulunduğunuzda Adense hemen kabul etmeyebilir. Bunun için belirli kriterleri yerine getirmeniz gerekmektedir. Özellikle +18 içerikler, küfür, dil, din, etkin köken ayrımcılığı gibi içerikler kesinlikle kabul edilmemektedir. Kin ve nefret söylemleri sitenizde olmamalıdır." şeklindeki sözleri ile açıklamaya başladı.

Nurkan Aydoğan, "İkinci olarak kendinize bir Google Adense hesabı oluşturmalısınız. Çok basit bir şekilde Gmail hesabınızın uzantısı ile birlikte bir hesap oluşturabilirsiniz. Üçüncü ve son adım ise Adsense için reklam belirlemek. Sitenizin ya da kanalınızın içeriğine uygun reklamlar belirleyerek artık hesabınız hazır duruma gelecektir." diyerek açıklamalarına devam etti.

Nurkan Aydoğan, Adsense ile ilgili olarak da "Google Adense kısaca reklamcılık sistemidir denilebilir. Geniş bir tanım ile kullanıcıların sahip oldukları İnternet sitelerinde ya da Youtube kanallarında reklamlara yer vererek para kazandıkları bir reklamcılık ağırdır. Bu şekilde reklamlar, İnternet sitelerinin içeriğine, okuyucuların ve izleyicilerin ilgi alanlarına göre seçilebilmektedir. Bu şekilde reklam veren ve site sahibi ile karşılıklı olarak bir fiyat anlaşması oluşur. Bu fiyat gösterim, tıklama ya da satış başına farklı kazanç oluşturulmaktadır." şeklinde açıklamalarda bulundu.

Nurkan Aydoğan, Adense ile internetten para kazanmanın zor olmadığını da belirtti. Bu şekilde istenilen koşullar yerine getirilince kolay olan bu sistem için yapmanız gereken ilk şey bir İnternet sitenizin bulunması gerektiğini de unutmamak gerektiğini de hatırlatmayı ihmal etmedi.