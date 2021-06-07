NASA'dan Rusya ve Çin uyarısı: Uzay yarışı yeniden başlayabilir



ÜÇ ÜLKE ARASINDA UZAY YARIŞI

ABD'nin 45 yıldan uzun süredir uzayda Rusya ile iş birliği yaptığını ve bu iş birliğini yürütmek istediğini belirten Nelson, Rusya'nın Çin ile derin uzay araştırmaları konusunda iş birliğine istekli olduğunu ve Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan çekilmesinin ABD, Rusya ve Çin arasında ''uzay yarışı'' başlatabileceği endişesini dile getirdi.