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    • Teknoloji
    • 07.06.2021 10:19
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    • 07.06.2021 10:19
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    NASA'dan Rusya ve Çin uyarısı: Uzay yarışı yeniden başlayabilir

    Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) Yöneticisi Bill Nelson, Rusya'nın 'ndan ayrılmasının uzay yarışı başlatabileceği uyarısında bulundu.

    AA
    NASA'dan tarihi uyarı! Yeniden başlayabilir

    Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) Yöneticisi Bill Nelson, CNN televizyonuna yaptığı açıklamada, Rusya'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan çekilmesinin iyi olmayacağını söyledi.


    ÜÇ ÜLKE ARASINDA UZAY YARIŞI
    ABD'nin 45 yıldan uzun süredir uzayda Rusya ile iş birliği yaptığını ve bu iş birliğini yürütmek istediğini belirten Nelson, Rusya'nın Çin ile derin uzay araştırmaları konusunda iş birliğine istekli olduğunu ve Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan çekilmesinin ABD, Rusya ve Çin arasında ''uzay yarışı'' başlatabileceği endişesini dile getirdi.


    UZAYIN TARAFSIZ KALMASI İÇİN ÖNEMLİ
    Nelson, uzay araştırmalarında Rusya ile güçlü bir iş birliğini sürdürmenin uzayın tarafsız bölge olarak kalması açısından önemli olduğuna dikkati çekti.




        FBI VE ABD KONGRESİ ÇİN İLE İŞ BİRLİĞİNİ ONAYLAMIYOR
        NASA, 2011 yılında kabul edilen ve ''Wolf Amendment'' olarak bilinen yasa gereği FBI ya da ABD Kongresi onayı olmadan Çin ile uzay araştırmaları konusunda iş birliği yapamıyor.



        Rusya, 2025 yılına kadar Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan çekilmeyi ve kendi uzay istasyonunu kurmayı planlıyor.

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