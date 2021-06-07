NASA'dan Rusya ve Çin uyarısı: Uzay yarışı yeniden başlayabilir

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) Yöneticisi Bill Nelson, CNN televizyonuna yaptığı açıklamada, Rusya'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan çekilmesinin iyi olmayacağını söyledi.
ÜÇ ÜLKE ARASINDA UZAY YARIŞI
ABD'nin 45 yıldan uzun süredir uzayda Rusya ile iş birliği yaptığını ve bu iş birliğini yürütmek istediğini belirten Nelson, Rusya'nın Çin ile derin uzay araştırmaları konusunda iş birliğine istekli olduğunu ve Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan çekilmesinin ABD, Rusya ve Çin arasında ''uzay yarışı'' başlatabileceği endişesini dile getirdi.
UZAYIN TARAFSIZ KALMASI İÇİN ÖNEMLİ
Nelson, uzay araştırmalarında Rusya ile güçlü bir iş birliğini sürdürmenin uzayın tarafsız bölge olarak kalması açısından önemli olduğuna dikkati çekti.