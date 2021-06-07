Milyonlarca kullanıcısı olan iPhone'lar için yeni dönem başlıyor.
Teknoloji devi Apple, bugün düzenlediği WWDC 2021 etkinliğinde iPhone'un yeni işletim sistemi iOS 15 sürümünü tanıttı.
Bildirimlerden haritaya fotoğraflara kadar birçok kısımda yenilikler geliyor.
FACETIME
Android ve Windows kullanıcıları nihayet FaceTime aramalarına katılabilecekler. WWDC açılış konuşması sırasında Apple, kullanıcıların Android cihazlardan ve Windows PC'lerden arama yapabilmeleri için FaceTime'ın web'de kullanılabileceğini duyurdu. Görüntülü arama hizmeti daha önce yalnızca iOS ve Mac cihazlarda kullanılabiliyordu.
Apple, bu güncellemeyle FaceTime'ı biraz daha Zoom benzeri bir görüntülü arama hizmetine dönüştürüyor. FaceTime ayrıca, önceden insanlarla paylaşabilmeniz ve doğru zamanda katılabilmeniz için planlanmış bir aramanın bağlantısını almanıza da izin verecek.