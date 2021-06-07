‌Bir diğer geliştirme ise iOS 15‌'te FaceTime, video için bir ızgara görünümü ve portre modu sundu. Ses için, ‌FaceTime‌ aramaları artık daha doğal bir deneyim için Uzamsal Ses ve uyarlanabilir ses yalıtımı sunuyor. Ayrıca, kullanıcılar artık planlanmış bir video görüşmesi için paylaşılabilir bir bağlantı oluşturabiliyor.

BİLDİRİM ÖZELLİĞİ DEĞİŞİYOR

Yeni iOS sürümü ile birlikte Bildirim özelliği de değişiyor. Daha büyük ikonlar ile karşımıza çıkan iOS 15'te Bildirim Özeti özelliği yer alacak. Düşük öncelikli bildirimleri bir araya toplayan özelliğe kişilerden gelen bildirimler dahil edilmeyecek.