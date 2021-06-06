Tek tek açıklandı! WhatsApp'ta alışkanlıklarınız sona erecek.... Whatsapp kullanan milyonlarca kişiyi oldukça yakından ilgilendiriyor. En popüler anlık mesajlaşma uygulamalarından olan WhatsApp, kullanıcılarına daha önce pek çok kez gündeme gelen bir özelliği kullanıcılarına sunmaya hazırlanıyor. Dissappearing Messages (Kaybolan Mesajlar) isimli yeni özellik sayesinde WhatsApp kullanıcıları attıkları mesajların belli bir süre içinde kaybolması imkanına kavuşacak. Wickr Me isimli anlık mesajlaşma uygulamasında halihazırda bulunan özellik, şimdi ise popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a da kısa bir süre sonra gelecek.
WhatsApp'ın web sitesinde "süreli mesajlar" ismiyle anılsa da söz konusu özellik henüz kullanıcıların hizmetine sunulmadı. Ancak WhatsApp'ın 'süreli mesajlar' olarak isimlendirdiği yeni özelliğin iOS, Android, KaiOS ve web/masaüstü sürümlerine geleceği duyuruldu. Popüler anlık mesajlaşma uygulamasına eklenecek olan özellik sayesinde, bireysel sohbetlerde gönderilen tüm mesajların belli bir süre sonra kaybolması mümkün olacak.
Kullanıcılar süreli mesajların ne zaman aktif olacağını ise kendileri belirleyecek. Süreli mesajlar ya da kaybolan mesajlar varsayılan olarak açık gelmeyecek. Kullanıcıların bu sohbetleri seçmesi gerekecek. WhatsApp'ın kendiliğinden kaybolan mesajlar özelliği, daha önce de ortaya çıkmıştı. Şirket özelliği daha önce Expiring Messages (Sona Eren Mesajlar) ismiyle anmıştı.