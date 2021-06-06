Tek tek açıklandı! WhatsApp'ta alışkanlıklarınız sona erecek.... Whatsapp kullanan milyonlarca kişiyi oldukça yakından ilgilendiriyor. En popüler anlık mesajlaşma uygulamalarından olan WhatsApp, kullanıcılarına daha önce pek çok kez gündeme gelen bir özelliği kullanıcılarına sunmaya hazırlanıyor. Dissappearing Messages (Kaybolan Mesajlar) isimli yeni özellik sayesinde WhatsApp kullanıcıları attıkları mesajların belli bir süre içinde kaybolması imkanına kavuşacak. Wickr Me isimli anlık mesajlaşma uygulamasında halihazırda bulunan özellik, şimdi ise popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a da kısa bir süre sonra gelecek.