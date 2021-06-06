Ay'daki ilk koloniler nasıl görünecek? Avrupa Uzay Ajansı, gelecekte Ay'da kurulması planlanan ilk kolonilerin nasıl olacağını gösteren gerçekçi bir kısa filmi Venedik Bienali'de yayınladı.

Avrupa Uzay Ajansı ile Skidmore ve Owings & Merrill isimli mimarlık firması, gelecekte Ay'da kurulması planlanan ilk kolonilerin nasıl olacağını gösteren "Dünyanın Ötesinde Yaşam" isimli kısa filmi Venedik Bienali'nin "Birlikte nasıl yaşayacağız?" temalı 17. Uluslararası Biennale Mimarı Sergisinde yayınladı.