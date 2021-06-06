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    • Teknoloji
    • 07.06.2021 01:04
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    • 07.06.2021 01:42
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    Ay’daki ilk koloniler nasıl görünecek? paylaştı

    Son dakika haberleri... , gelecekte Ay'da kurulması planlanan ilk kolonilerin nasıl olacağını gösteren gerçekçi bir kısa filmi 'de yayınladı. Kısa filmde yer alan konsept yapıların genişleyebilen ve yüksek kütle-hacim oranı sayesinde normal boyutunun neredeyse iki katına çıkabilmesi planlanıyor. Söz konusu yapıların hem astronotlar tarafından hem de uzay istasyonundan uzaktan kontrol edilen robotik araçlarla kurulabilecek. İşte detaylar...

    İHA
    Ay’daki ilk koloniler nasıl görünecek?

    Ay'daki ilk koloniler nasıl görünecek? Avrupa Uzay Ajansı, gelecekte Ay'da kurulması planlanan ilk kolonilerin nasıl olacağını gösteren gerçekçi bir kısa filmi Venedik Bienali'de yayınladı.

    Avrupa Uzay Ajansı ile Skidmore ve Owings & Merrill isimli mimarlık firması, gelecekte Ay'da kurulması planlanan ilk kolonilerin nasıl olacağını gösteren "Dünyanın Ötesinde Yaşam" isimli kısa filmi Venedik Bienali'nin "Birlikte nasıl yaşayacağız?" temalı 17. Uluslararası Biennale Mimarı Sergisinde yayınladı.

    ZİYARETÇİLERİN AY ORTAMINDAKİ GÜNLÜK YAŞAMI HAYAL ETMELERİ SAĞLANIYOR
    Avrupa Uzay Ajansı uzmanları ve Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nden (MIT) Havacılık ve Uzay Departmanı'nda profesör olan eski NASA astronotu Jeffrey Hoffman'ın destek sağladığı 4 dakikalık kısa film, Ay'da yaşamın gerçekçi bir şekilde nasıl olacağı anlatılırken, Ay modülünün yakından ayrıntıları, ziyaretçilerin Ay ortamındaki günlük yaşamı hayal etmeleri ve tasarımını mümkün kılan mühendislik ve teknolojiyi anlamalarını sağlıyor.

    Mimarlık firmasının baş tasarımcısı Daniel İnocent, "Burada karşılaşılan zorluklar yeni çözümlere ilham verdi ve insanlık için Dünya'nın ötesinde bir gelecek tasavvur etmemizi sağladı" dedi.

        "UZAKTAN KONTROL EDİLEN ROBOTİK ARAÇLARLA KURULABİLECEK"
        Kısa filmde yer alan konsept yapıların genişleyebilen ve yüksek kütle-hacim oranı sayesinde normal boyutunun neredeyse iki katına çıkabilmesi planlanıyor. Söz konusu yapıların hem astronotlar tarafından hem de uzay istasyonundan uzaktan kontrol edilen robotik araçlarla kurulabilecek.

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