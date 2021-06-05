Instagram flaş özelliği anında duyurdu! Değişti, artık isteyen herkes... nstagram uygulamaya eklediği özelliklerle dikkatleri üzerine çeken son güncellemede dikkat çeken bir karara imza attı. Facebook'un bünyesinde yer alan sosyal medya platformu Instagram yeni bir özellikle gündemindeki yerini aldı. Platform tarafından bir süredir test edilen özellik geçen hafta yapılan güncellemeyle birlikte devreye aldı. İsteyen artık beğeni sayısını gizleyecek. Uygulamayı kullanan milyonlarca kişi ise beğeni gizleme özelliğini nasıl devreye alacağı konusunda yapılan açıklamaları inceleyerek özelliği aktif etmek istiyor.

VE DEĞİŞTİ...

Beğeni sayısını gizlemek istediğiniz gönderinin üzerindeki üç noktaya basın.