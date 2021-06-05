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    • Teknoloji
    • 05.06.2021 12:55
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    • 05.06.2021 12:55
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    Instagram flaş özelliği anında duyurdu! Değişti, artık isteyen herkes...

    En popüler sosyal medya platformlarının başında yer alan Instagram yeni bir özelliği aktif etti. Dünyada milyonlarca kişi tarafından gün içerisinde aktif olarak kullanılan Instagram uygulamaya entegre ettiği yeni bir özellikle gündemde yer aldı. Bir süredir beğeni gizleme özelliğini beta sürümünde test eden platform 'beğeni gizleme' özelliğini devreye aldı. Bundan böyle isteyen kullanıcılar beğeni sayısını diğer kullanıcılardan gizleyebilecek. Söz konusu özelliğin insan psikolojisini korumak adına alındığı ifade edildi. Uygulamayı kullanan kişiler ise bu özelliği nasıl aktif hale getireceğine dair detaylı öğrenmek istiyor.

    takvim.com.tr
    Instagram flaş özelliği duyurdu! Artık herkes...

    Instagram flaş özelliği anında duyurdu! Değişti, artık isteyen herkes... nstagram uygulamaya eklediği özelliklerle dikkatleri üzerine çeken son güncellemede dikkat çeken bir karara imza attı. Facebook'un bünyesinde yer alan sosyal medya platformu Instagram yeni bir özellikle gündemindeki yerini aldı. Platform tarafından bir süredir test edilen özellik geçen hafta yapılan güncellemeyle birlikte devreye aldı. İsteyen artık beğeni sayısını gizleyecek. Uygulamayı kullanan milyonlarca kişi ise beğeni gizleme özelliğini nasıl devreye alacağı konusunda yapılan açıklamaları inceleyerek özelliği aktif etmek istiyor.

    VE DEĞİŞTİ...

    Beğeni sayısını gizlemek istediğiniz gönderinin üzerindeki üç noktaya basın.

    İşte diğer adımlar;

    Açılan menüden "Beğenme Sayısını Gizle" seçeneğine tıklayın.

    Artık diğer kişiler o gönderiye kaç beğeni geldiğini göremeyecek.

        Beğeni sayısı gizlenen gönderilerin altında beğeni sayısı yerine "...ve diğer kişiler beğendi" yazıyor.

        INSTAGRAM BEĞENİLER NEDEN GÖZÜKMÜYOR?

        Instagram kullanıcılarına sunduğu yeni bir özellikle gündeme geldi. Platformun bir süredir test ettiği özelliği yeni güncellemeyle birlikte devreye alıyor.

        İşte Instagram'dan yapılan açıklama:

        -Artık kişilerin gönderilerinizde gördüğü beğeni sayısını gizleyebilirsiniz.

            Diğer kişilerin gönderilerinde gördüğünüz beğeni sayısını da gizleyebilirsiniz.

            Ya da her şeyi olduğu gibi tutabilirsiniz - sizin için ne işe yararsa.

            INSTAGRAM BEĞENİ SAYISI GİZLEME

            Instagram'da gönderilerinizdeki beğeni sayılarını gizlemek için şu adımları izleyebilirsiniz:

            Beğeni sayısını gizlemek istediğiniz gönderinin üzerindeki üç noktaya basın.

                Açılan menüden "Beğenme Sayısını Gizle" seçeneğine tıklayın.

                Artık diğer kişiler o gönderiye kaç beğeni geldiğini göremeyecek.

                Beğeni sayısı gizlenen gönderilerin altında beğeni sayısı yerine "...ve diğer kişiler beğendi" yazıyor.
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                Haberler Teknoloji Instagram flaş özelliği anında duyurdu! Değişti, artık isteyen herkes...