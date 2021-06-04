Valorant Mobile ne zaman çıkacak? Yeni FPS oyunu Valorant Mobile çıkacak mı?

Valorant Mobile ne zaman çıkacak? Valorant Mobile çıkacak mı? Kısa sürede popüler olan ve ülkemizde de yüzbinlerce oyuncu tarafından oynanan Valorant'ın mobil platformlarına çıkacağı belirtildi. Yabancı kaynaklarda çıkan bu haberlerin ardından, Valorant Mobile ne zaman çıkacak sorusunun yanıtı araştırılıyor.
VALORANT MOBİLE NE ZAMAN ÇIKACAK?
Oyun geliştiricisi ve yayıncısı Riot Games, tüm dünyada çok sevilen PC oyunu VALORANT'ın 1.yıl dönümüne özel açıklamalarda bulundu.
Dünyanın dört bir yanında VALORANT oynamak için her ay ortalama 14 milyon PC oyuncusunun oyuna girdiğini açıklayan şirket, 1 yıl içinde yarım milyardan fazla karşılaşmanın gerçekleştiğini açıkladı. Riot'un oynaması ücretsiz FPS oyunu, 2 Haziran 2020'de PC platformu için çıkarılmıştı.
Rekorlara imza atan kapalı beta sürecinden sonra küresel oyuncuların beğenisine sunulan VALORANT, PC'nin dikkat çeken FPS oyunlarından biri olduğunu göstererek hızlıca küresel bir hayran kitlesine ulaştı. Oyunun ilk yılı boyunca VALORANT oyuncuları, takım tabanlı nişancılık oyununda yarım milyardan fazla karşılaşma oynadı.