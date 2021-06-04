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    • Teknoloji
    • 05.06.2021 01:57
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    • 05.06.2021 01:57
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    ne zaman çıkacak? Yeni FPS oyunu ?

    ne zaman çıkacak? ? Geçtiğimiz yıl çıkan FPS oyunu Valorant'ın mobil platformlarına geleceği iddialarının ardından, oyun severler ? sorusunun yanıtını aramaya başlamıştı. Valorant Mobile çıkacak mı? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    Valorant Mobile ne zaman çıkacak? Yeni FPS oyunu Valorant Mobile çıkacak mı?

    Valorant Mobile ne zaman çıkacak? Valorant Mobile çıkacak mı? Kısa sürede popüler olan ve ülkemizde de yüzbinlerce oyuncu tarafından oynanan Valorant'ın mobil platformlarına çıkacağı belirtildi. Yabancı kaynaklarda çıkan bu haberlerin ardından, Valorant Mobile ne zaman çıkacak sorusunun yanıtı araştırılıyor.

    VALORANT MOBİLE NE ZAMAN ÇIKACAK?

    Oyun geliştiricisi ve yayıncısı Riot Games, tüm dünyada çok sevilen PC oyunu VALORANT'ın 1.yıl dönümüne özel açıklamalarda bulundu.

    Dünyanın dört bir yanında VALORANT oynamak için her ay ortalama 14 milyon PC oyuncusunun oyuna girdiğini açıklayan şirket, 1 yıl içinde yarım milyardan fazla karşılaşmanın gerçekleştiğini açıkladı. Riot'un oynaması ücretsiz FPS oyunu, 2 Haziran 2020'de PC platformu için çıkarılmıştı.

    Rekorlara imza atan kapalı beta sürecinden sonra küresel oyuncuların beğenisine sunulan VALORANT, PC'nin dikkat çeken FPS oyunlarından biri olduğunu göstererek hızlıca küresel bir hayran kitlesine ulaştı. Oyunun ilk yılı boyunca VALORANT oyuncuları, takım tabanlı nişancılık oyununda yarım milyardan fazla karşılaşma oynadı.

        VALORANT heyecanının her daim katlanarak büyümesinin sonucunda Riot Games, VALORANT Mobile ile birlikte markayı genişletmeye ve VALORANT'ı dünyanın dört bir yanındaki daha fazla oyuncuyla buluşturmaya hazırlanıyor.

        Riot Games'in VALORANT Baş Yapımcısı Anna Donlon, konuyla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu: "Birinci yıl için en önemli hedeflerimizden biri küresel FPS topluluğunun güvenini ve saygısını kazanmak, ayrıca VALORANT'ın her daim vakit ayırmaya değecek bir taktiksel nişancı oyunu olacağını oyunculara kanıtlamaktı. Giderek büyüyen oyuncu topluluğunun, VALORANT'la yapmak istediğimiz şeyi görmesi ve bunu takdir etmesi bizim hayal ettiklerimizin çok ötesinde bir şey oldu. Aynı rekabetçi VALORANT deneyimini yakında daha fazla küresel oyuncuya ulaştıracak olmak bizi çok heyecanlandırıyor."

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