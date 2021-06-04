Valorant Mobile ne zaman çıkacak? Yeni FPS oyunu Valorant Mobile çıkacak mı?

VALORANT heyecanının her daim katlanarak büyümesinin sonucunda Riot Games, VALORANT Mobile ile birlikte markayı genişletmeye ve VALORANT'ı dünyanın dört bir yanındaki daha fazla oyuncuyla buluşturmaya hazırlanıyor.

Riot Games'in VALORANT Baş Yapımcısı Anna Donlon, konuyla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu: "Birinci yıl için en önemli hedeflerimizden biri küresel FPS topluluğunun güvenini ve saygısını kazanmak, ayrıca VALORANT'ın her daim vakit ayırmaya değecek bir taktiksel nişancı oyunu olacağını oyunculara kanıtlamaktı. Giderek büyüyen oyuncu topluluğunun, VALORANT'la yapmak istediğimiz şeyi görmesi ve bunu takdir etmesi bizim hayal ettiklerimizin çok ötesinde bir şey oldu. Aynı rekabetçi VALORANT deneyimini yakında daha fazla küresel oyuncuya ulaştıracak olmak bizi çok heyecanlandırıyor."