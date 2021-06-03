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    • Teknoloji
    • 04.06.2021 08:37
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    • 04.06.2021 08:37
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    Akıllı telefon katilleri! Telefon sahipleri dikkat! Bu uygulamalar telefonunuzda yüklüyse hemen silin yoksa...

    Bu uygulamalar telefonunuzda yüklüyse hemen silin yoksa... Bir şirket akıllı telefonlara zarar veren uygulamaları tespit etti. Bu uygulamalar sadece aşırı batarya tüketimine neden olmuyor aynı zaman kullanım ömrünü de azaltıyor. Arka planda çok fazla çalıştırma isteyen uygulamalar aynı zamanda telefonu en çok yoran uygulamalar belli oldu. pCloud uygulamaların zarar seviyelerini bir yüzde ile ifade etmeyi tercih etti.

    takvim.com.tr
    Telefon sahipleri dikkat! Bu uygulamalar telefonunuzda yüklüyse hemen silin

    Tek tek açıklandı. Milyonlarca telefon sahibi bunları bilmiyor. PCloud tarafından yapılan araştırmaya "Akıllı Telefon Katilleri" adı verildi. Araştırma kapsamında dünya genelinde en popüler 100 uygulama incelendi. Akıllı telefonlar artık hayatımızın bir parçası haline gelmiş durumda. Milyonlarca insan herhangi bir akıllı telefon modelini kullanıyor, ancak diğer yandan işin telefon ömrü kısmı var. Yapılan araştırmalara göre pili en çok tüketen uygulamalar arasında birinci sırada Facebook yer alıyor. Facebook'u kullandığınız süre boyunca telefonun batarya ömrü oldukça hızlı azalıyor.

    İşte akıllı telefonlara en çok zarar veren uygulamalar...

    LinkedIn - 72%

    YouTube - 77%

        Zoom - 77%

        WhatsApp - 77%

        Likee - 72%

            Grindr - 72%

            Telegram - 77%

            Amazon - 77%
                Memura-emekliye 5 ayda yüzde 6.4 zam
                Haberler Teknoloji Akıllı telefon katilleri! Telefon sahipleri dikkat! Bu uygulamalar telefonunuzda yüklüyse hemen silin yoksa...