Akıllı telefon katilleri! Telefon sahipleri dikkat! Bu uygulamalar telefonunuzda yüklüyse hemen silin yoksa...

Tek tek açıklandı. Milyonlarca telefon sahibi bunları bilmiyor. PCloud tarafından yapılan araştırmaya "Akıllı Telefon Katilleri" adı verildi. Araştırma kapsamında dünya genelinde en popüler 100 uygulama incelendi. Akıllı telefonlar artık hayatımızın bir parçası haline gelmiş durumda. Milyonlarca insan herhangi bir akıllı telefon modelini kullanıyor, ancak diğer yandan işin telefon ömrü kısmı var. Yapılan araştırmalara göre pili en çok tüketen uygulamalar arasında birinci sırada Facebook yer alıyor. Facebook'u kullandığınız süre boyunca telefonun batarya ömrü oldukça hızlı azalıyor.

İşte akıllı telefonlara en çok zarar veren uygulamalar...