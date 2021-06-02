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    • Teknoloji
    • 02.06.2021 09:26
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    • 02.06.2021 09:32
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    Valorant gece pazarı ne zaman, saat kaçta gelecek? 2021 Haziran Valorant hediyeleri ve kartları neler olacak?

    Online oyunlar arasında en çok oynananlardan birisi olan Valorant'ta gece pazarına ilişkin detaylar pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Riot Games tarafından geliştirilen ve gün içerisinde on binlerce kişi tarafından oyunla ilgili çeşitli hediyeler dönem dönem aktif ediliyor. Peki, Valorant gece pazarı ne zaman, saat kaçta gelecek? 2021 Haziran Valorant hediyeleri ve kartları neler olacak? İşte merak edilenler...

    Valorant gece pazarı ne zaman gelecek?

    Son dönemin en çok dikkat çeken oyunları arasında yer alan Valorant gün içerisinde dünyada ve Türkiye'de yüz binlerce oyuncu tarafından çevrimiçi oynanıyor. Oyunda yapılan geliştirmeler ve sunulan çeşitli paketler heyecan yaratıyor. Peki, Valorant gece pazarı ne zaman, saat kaçta gelecek? 2021 Haziran Valorant hediyeleri ve kartları neler olacak? İşte bilgiler...

    VALORANT GECE PAZARI NE ZAMAN GELECEK?

    Gece Pazarı 20-25 gün kala aktif hale gelmektedir. Ancak şunu unutmamalısınız. Gece Pazarı'nda teklifler her gün yenilenmemektedir.

    İşte gece pazarına dair bilgiler;

    NEDİR BU GECE PAZARI?

    Gece Pazarı, sana özel rasgele 6 silah kaplamasından oluşan bir koleksiyon. Kaplamaları tıpkı Mağaza'dan alır gibi alabilirsin. Sana özel derken, gerçekten sadece sen alabiliyorsun! Hem de indirimli! Yaşasın!

    Tek yapman gereken, Gece.Pazarı fırsatlarının üzerine tıklayıp sana hangi kaplamaların sunulduğunu açığa çıkarmak.

    Bu 6 kaplama sadece örnek, senin Gece.Pazarı'nda büyük ihtimalle bambaşka şeyler çıkacak! Herkesin kaplaması kendine sonuçta.

        PEKİ, İSTEDİĞİM HERHANGİ BİR KAPLAMAYI ALABİLECEK MİYİM?

        Tam değil. Gece Pazarı'nda beliren silah kaplamaları, bir önceki kısımdan daha önce çıkmış bir kısma ait olabilir. Yani 3. Kısım'da eriştiğin Gece Pazarı'nda 1. Kısım içerikleri bulunur.

        Özel, üstün ve ihtişamlı kaplamaların her biri Gece Pazarı'nda çıkabilir. En az iki tane ihtişamlı veya daha yüksek seri kaplamaların çıkması garanti.

        Ayrıca aynı silah türü için en fazla 2 teklif bulunacak (aynı anda 6 farklı teklif almanı engellemediği sürece tabii!). Üstüne üstlük, yakın dövüş silahları için seçkin kaplamalarla bile karşılaşabilirsin!
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        Haberler Teknoloji Valorant gece pazarı ne zaman, saat kaçta gelecek? 2021 Haziran Valorant hediyeleri ve kartları neler olacak?