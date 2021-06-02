Son dönemin en çok dikkat çeken oyunları arasında yer alan Valorant gün içerisinde dünyada ve Türkiye'de yüz binlerce oyuncu tarafından çevrimiçi oynanıyor. Oyunda yapılan geliştirmeler ve sunulan çeşitli paketler heyecan yaratıyor. Peki, Valorant gece pazarı ne zaman, saat kaçta gelecek? 2021 Haziran Valorant hediyeleri ve kartları neler olacak? İşte bilgiler...

VALORANT GECE PAZARI NE ZAMAN GELECEK?

Gece Pazarı 20-25 gün kala aktif hale gelmektedir. Ancak şunu unutmamalısınız. Gece Pazarı'nda teklifler her gün yenilenmemektedir.

İşte gece pazarına dair bilgiler;