Son dönemin en çok dikkat çeken oyunları arasında yer alan Valorant gün içerisinde dünyada ve Türkiye'de yüz binlerce oyuncu tarafından çevrimiçi oynanıyor. Oyunda yapılan geliştirmeler ve sunulan çeşitli paketler heyecan yaratıyor. Peki, Valorant gece pazarı ne zaman, saat kaçta gelecek? 2021 Haziran Valorant hediyeleri ve kartları neler olacak? İşte bilgiler...
VALORANT GECE PAZARI NE ZAMAN GELECEK?
Gece Pazarı 20-25 gün kala aktif hale gelmektedir. Ancak şunu unutmamalısınız. Gece Pazarı'nda teklifler her gün yenilenmemektedir.
İşte gece pazarına dair bilgiler;
NEDİR BU GECE PAZARI?
Gece Pazarı, sana özel rasgele 6 silah kaplamasından oluşan bir koleksiyon. Kaplamaları tıpkı Mağaza'dan alır gibi alabilirsin. Sana özel derken, gerçekten sadece sen alabiliyorsun! Hem de indirimli! Yaşasın!
Tek yapman gereken, Gece.Pazarı fırsatlarının üzerine tıklayıp sana hangi kaplamaların sunulduğunu açığa çıkarmak.
Bu 6 kaplama sadece örnek, senin Gece.Pazarı'nda büyük ihtimalle bambaşka şeyler çıkacak! Herkesin kaplaması kendine sonuçta.