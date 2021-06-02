YÖRÜNGEDEKİ UZAY ENKAZI ISS'İ VE UYDULAR İÇİN RİSK OLUŞTURUYOR

Radar takip sistemlerinden elde edilen verilere göre, Dünya yörüngesinde 10 santimetreden büyük yaklaşık 23 bin insan yapımı nesne kontrolsüz dolaşıyor. Aşamalı fırlatma roketlerinin geride bırakılan kısımları, uydu ve teleskoplardan kopan parçalar, yörüngede çarpışan yapay cisimlerin kalıntıları ve hatta ISS'de görevli astronot ve kozmonotların uzay yürüyüşleri sırasında düşürdükleri şeyler yörüngedeki enkaz yığınına ekleniyor.