Spotify Sadece Sen nasıl kullanılır? Spotify yeni özelliği Sadece Sen nasıl açılır?

Sadece Sen günlük güncellemeleri Instagram akışınızın en üstünde yaptığınız gibi akış davranışınızın çeşitli yönlerini izlemenize olanak tanıyan paylaşılabilir, hikaye odaklı bir kurulumdur. Bu özellik ayrıca, sık sık yaynladığınız belirli yıllardaki müzikler, günün belirli bir saatinde sık sık dinlediğiniz müzik veya podcast, benzersiz türler/konular karışımınız ve daha fazlası hakkında fikir verir.

Son altı ayda en çok dinlediğiniz sanatçıyı, "duygusal veya savunmasız yanınızı en iyi gösteren" sanatçıyı ve daha yeni keşfettiğiniz bir sanatçıyı kapsayan "Sesli Doğum Haritanız" var. "Hayalinizdeki Akşam Yemeği Partisi", istediğiniz üç sanatçıyı seçmenize olanak tanır.