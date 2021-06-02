Spotify Sadece Sen nasıl kullanılır? Spotify yeni özelliği Sadece Sen nasıl açılır?

Spotify Sadece Sen nasıl kullanılır? Spotify Sadece Sen nasıl açılır? Müzik platformu Spotify'in Sadece Sen özelliği merak edilen konulardan birisi oldu. Sadece Sen günlük güncellemeleri Instagram akışınızın en üstünde yaptığınız gibi akış davranışınızın çeşitli yönlerini izlemenize olanak tanıyan paylaşılabilir, hikaye odaklı bir kurulumdur. İşte, Sadece Sen hakkında merak edilen bilgiler...
SPOTİFY SADECE SEN NASIL KULLANILIR?
Sosyal medya platformlarında Spotify'nin Sadece Sen özelliği gündem oldu. Milyonlarca kullanıcısı bulunan Spotify yepyeni uygulamasıyla kullanıcılarını şaşırttı.
Kullanıcılarının dinleme alışkanlıklarına yön veren Spotify artık yılın en çok dinlenenlerini barındıran yeni listeler oluşturacak. Sadece Sen özelliği ile Blend özelliği aktif olacak ve ikinci bir çalma listesi oluşturulabilecek.
Sadece Sen günlük güncellemeleri Instagram akışınızın en üstünde yaptığınız gibi akış davranışınızın çeşitli yönlerini izlemenize olanak tanıyan paylaşılabilir, hikaye odaklı bir kurulumdur. Bu özellik ayrıca, sık sık yaynladığınız belirli yıllardaki müzikler, günün belirli bir saatinde sık sık dinlediğiniz müzik veya podcast, benzersiz türler/konular karışımınız ve daha fazlası hakkında fikir verir.
Son altı ayda en çok dinlediğiniz sanatçıyı, "duygusal veya savunmasız yanınızı en iyi gösteren" sanatçıyı ve daha yeni keşfettiğiniz bir sanatçıyı kapsayan "Sesli Doğum Haritanız" var. "Hayalinizdeki Akşam Yemeği Partisi", istediğiniz üç sanatçıyı seçmenize olanak tanır.