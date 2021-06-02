Türkiye'den günlük erişimi 1 milyondan fazla olan sosyal ağ sağlayıcıları, söz konusu kanun kapsamında temsilci atama yükümlülüklerini yerine getirirken, bu ay BTK'ye rapor da sunacak.

Sosyal ağ sağlayıcıları tarafından, kişilik haklarının ihlal edildiğini iddia eden gerçek ve tüzel kişiler ile kurum ve kuruluşların başvurularına ilişkin ilk raporlama yapılacak. Raporda, içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi yönündeki başvurulara ilişkin istatistiksel ve kategorik bilgiler yer alacak.