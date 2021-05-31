Google'ın görüntü depolama hizmeti Google Fotoğraflar için sınırsız yedeklemede sona gelindi. Google Fotoğraflar için 1 Haziran'dan yüksek kalitede sınırız depolamayı sonlandırıyor. Şirket Google One üzerinden ücret karşılığı ek depolama alanı sunuyor.
Google bünyesinde hesabı bulunanlara 15 GB'ye kadar ücretsiz depolama alanı hizmeti ise devam edecek.
Şirket yaklaşık 6 ay önce kullanıcılara duyuruda yapmıştı. Google Pixel kullananlar ise sınırsız fotoğraf depolama hizmetinden faydalanmaya devam edecek.