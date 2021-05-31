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    • Teknoloji
    • 31.05.2021 11:17
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    • 31.05.2021 11:25
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    İnternet devi 'dan flaş karar: Sınırsız fotoğraf yedekleme sona eriyor! lar artık ücretli

    , kullanıcılara bulut üzerinden yüksek kalitede sınırsız fotoğraf depolamasını bitiriyor. Google, kullanıcıları 1 Haziran'dan itibaren paralı hizmete yönlendirecek. Peki, Google'ın görüntü depolama hizmeti lar ne kadar olacak? İşte ve 'nın aylık ve yıllık ücret tarifeleri.

    Google'dan flaş karar! Artık ücretli

    Google'ın görüntü depolama hizmeti Google Fotoğraflar için sınırsız yedeklemede sona gelindi. Google Fotoğraflar için 1 Haziran'dan yüksek kalitede sınırız depolamayı sonlandırıyor. Şirket Google One üzerinden ücret karşılığı ek depolama alanı sunuyor.

    Google bünyesinde hesabı bulunanlara 15 GB'ye kadar ücretsiz depolama alanı hizmeti ise devam edecek.

    Şirket yaklaşık 6 ay önce kullanıcılara duyuruda yapmıştı. Google Pixel kullananlar ise sınırsız fotoğraf depolama hizmetinden faydalanmaya devam edecek.

        Google'ın 15 GB'lik alanı sadece fotoğraflar için değil bütün Google hesaplarını kapsıyor. Yani Drive, E-Tablolar, Slaytlar gibi hizmetler de 15 GB'lik alana dahil.

        GOOGLE ONE NE KADAR?
        Şirket 15 GB'lik ücretsiz alanı yeterli bulmayan kullanıcılara üç farklı abonelik seçeneği sunuyor.

        Google One'da 100 GB aboneliğin aylık ücreti 5.79 lira, yıllık ödeme ise 57.99 lira.
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            Haberler Teknoloji İnternet devi Google'dan flaş karar: Sınırsız fotoğraf yedekleme sona eriyor! Google Fotoğraflar artık ücretli