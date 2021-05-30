WhatsApp'ta o döneme girildi! Whatsapp'ta 1 hafta sonra artık yok... WhatsApp'ta yeni özellikler kullanıcıların alkışına sunulmaya devam ediyor. Bu anlamda arkasın arkasına değişiklikler birbirini takip ediyor. WhatsApp kullanıcılarına yeni bir özellik sunmaya hazırlanıyor. Wickr Me adlı anlık iletileşme uygulamasında halihazırda bulunan özellik, şimdi ise popüler iletileşme uygulaması WhatsApp'a da kısa bir vakit sonra gelecek. WhatsApp'ın web sitesinde "süreli iletiler" adıyla anılsa da mevzubahisi özellik henüz kullanıcıların hizmetine sunulmadı. Ancak WhatsApp'ın 'süreli mesajlar' olarak isimlendirdiği yeni özelliğin iOS, Android web/masaüstü sürümlerine geleceği duyuruldu.