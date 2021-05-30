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    • Teknoloji
    • 30.05.2021 15:29
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    • 30.05.2021 15:29
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    'ta o yeni girildi! Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak! 'ta 1 hafta sonra artık yok...

    Peş peşe açıklama yapıldı. kullanan milyonlarca kişiyi oldukça yakından ilgilendiriyor. En popüler anlık mesajlaşma uygulamalarından olan , kullanıcılarına daha önce pek çok kez gündeme gelen bir özelliği kullanıcılarına sunmaya hazırlanıyor. (Kaybolan Mesajlar) isimli yeni özellik sayesinde WhatsApp kullanıcıları attıkları mesajların belli bir süre içinde kaybolması imkanına kavuşacak. isimli anlık mesajlaşma uygulamasında halihazırda bulunan özellik, şimdi ise popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a da kısa bir süre sonra gelecek.

    takvim.com.tr
    Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak! Whatsapp'ta 1 hafta sonra artık yok...

    WhatsApp'ta o döneme girildi! Whatsapp'ta 1 hafta sonra artık yok... WhatsApp'ta yeni özellikler kullanıcıların alkışına sunulmaya devam ediyor. Bu anlamda arkasın arkasına değişiklikler birbirini takip ediyor. WhatsApp kullanıcılarına yeni bir özellik sunmaya hazırlanıyor. Wickr Me adlı anlık iletileşme uygulamasında halihazırda bulunan özellik, şimdi ise popüler iletileşme uygulaması WhatsApp'a da kısa bir vakit sonra gelecek. WhatsApp'ın web sitesinde "süreli iletiler" adıyla anılsa da mevzubahisi özellik henüz kullanıcıların hizmetine sunulmadı. Ancak WhatsApp'ın 'süreli mesajlar' olarak isimlendirdiği yeni özelliğin iOS, Android web/masaüstü sürümlerine geleceği duyuruldu.

    WhatsApp'ın web sitesinde "süreli mesajlar" ismiyle anılsa da söz konusu özellik henüz kullanıcıların hizmetine sunulmadı. Ancak WhatsApp'ın 'süreli mesajlar' olarak isimlendirdiği yeni özelliğin iOS, Android, KaiOS ve web/masaüstü sürümlerine geleceği duyuruldu.

    Popüler anlık mesajlaşma uygulamasına eklenecek olan özellik sayesinde, bireysel sohbetlerde gönderilen tüm mesajların belli bir süre sonra kaybolması mümkün olacak.

    Kullanıcılar süreli mesajların ne zaman aktif olacağını ise kendileri belirleyecek. Süreli mesajlar ya da kaybolan mesajlar varsayılan olarak açık gelmeyecek. Kullanıcıların bu sohbetleri seçmesi gerekecek. WhatsApp'ın kendiliğinden kaybolan mesajlar özelliği, daha önce de ortaya çıkmıştı. Şirket özelliği daha önce Expiring Messages (Sona Eren Mesajlar) ismiyle anmıştı.

        Kullanıcılar süreli mesajların ilk sürümünde, mesajın ne zaman kaybolacağını seçebiliyordu. Ancak şimdi ise WhatsApp bu özelliği kaldırdı ve 7 günlük bir süre zamanı getirdi. Yani kullanıcılar varsayılan bu 7 günlük süreyi değiştiremeyecek.

        WhatsApp'ın internet sitesinde yer alan açıklamalarda süreli mesajlar özelliği hakkındaki detaylar:

        - Bir kullanıcı yedi günlük süre içinde WhatsApp'ı açmazsa mesaj kaybolur. Ancak WhatsApp açılana kadar mesajın ön izlemesi bildirimlerde görünmeye devam edebilir.

        - Bir mesajı cevapladığınızda, cevaplanan mesaj alıntılanır. Süreli bir mesajı cevapladığınızda, alıntılanan metin yedi gün sonra da sohbette kalmaya devam edebilir.

        - Süreli mesajların devre dışı olduğu bir sohbete iletilen süreli mesajlar, iletildikleri sohbetten kaybolmazlar.

        - Kullanıcılar mesaj kaybolmadan önce yedekleme oluştururlarsa süreli mesaj yedeklemeye dâhil edilir. Süreli mesajlar, kullanıcılar yedeklemeyi geri yüklediğinde silinir.

        WhatsApp, özellik hakkında ayrıca bazı uyarılarda da bulunuyor. Şirket, süreli mesajlar özelliğinin güvenilir kişilerle kullanılmasını gerektiğini hatırlatıyor:

            - Mesajlaşılan kişi, süreli mesajı kaybolmadan önce iletebilir veya ekran görüntüsünü alabilir.

            - Mesajlaşılan kişi, süreli mesaj kaybolmadan önce süreli mesajın içeriğini kopyalayıp kaydedebilir.

            - Mesajlaşılan kişi, süreli mesaj kaybolmadan önce kamera veya başka bir cihaz kullanarak süreli mesajın fotoğrafını çekebilir.

            WHATSAPP GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ İPTAL Mİ OLDU?

            İngiliz Telegraph'ın haberine göre WhatsApp tarafından kullanıcılara sunulan gizlilik sözleşmesini reddeden kişilerin herhangi bir yaptırımla karşı karşıya kalmayacağı bildirildi.

            Haberde WhatsApp'ın bu kararı almasında, kullanıcı sayısındaki azalmanın ve çeşitli hükümetlerin karşı çıkmasının etkili olduğu belirtildi.

            WhatsApp'ın aldığı gizlilik sözleşmesi kararının ardından Türkiye, Almanya ve Hindistan'daki gizlilik ve rekabet düzenleyicileri yeni güncellemeyi engellerken, Telegram ve Signal gibi rakip uygulamaların kullanıcılarında ani artışlar görülmüştü.

            Telegraph, WhatsApp sözcüsünün, "Çeşitli yetkililer ve gizlilik uzmanlarıyla yapılan son tartışmalara bakıldığında, şu anda güncellemeyi henüz kabul etmemiş olanlar için WhatsApp'ın işlevselliğini sınırlama planımız olmadığını açıkça belirtmek istiyoruz" ifadelerine yer verdi.


                Ayrıca sözcünün, "Bunun yerine, kullanıcılara zaman zaman güncellemenin yanı sıra Facebook'tan destek alan bir işletmeyle iletişim kurmak gibi isteğe bağlı özellikleri kullanmayı seçtiklerinde sözleşmeyi hatırlatmaya devam edeceğiz" dediği aktarıldı.

                Facebook'a ait mesajlaşma uygulaması daha önce, 15 Mayıs'a kadar yeni şartlara kaydolmadıkları takdirde, kullanıcıların temel özelliklere erişimini kademeli olarak kaybedeceklerini söylemişti.

                Daha sonra açıklama yapan WhatsApp, "Hayır, kişisel mesajlarınızı göremiyoruz. Hayır, hesabınızı silmeyeceğiz. Evet, istediğiniz zaman kabul edebilirsiniz." ifadeleri kullanmıştı.

                İlk olarak Ocak ayında uygulamanın içindeki bir açılır pencere aracılığıyla duyurulan gizlilik politikası, WhatsApp kullanıcıları ile diğer işletmeler arasında gönderilen mesajların Facebook sunucularında saklanmasına ve diğer hizmetlerdeki reklamları bilgilendirmek için kullanılmasına izin vermesini içeriyordu.

                Facebook, WhatsApp'ı kullanıcıların ürün satın alabilecekleri veya uygulamadaki müşteri hizmetleri temsilcileriyle sohbet edebilecekleri bir çevrimiçi alışveriş merkezine dönüştürmek için büyük yatırım yaptı.

                Sıradan WhatsApp mesajlarından farklı olarak bu konuşmalar, söz konusu şirket tarafından okunup analiz edilebiliyor.

                WhatsApp bazı ülkeler hariç dünya genelinde bu yeni sözleşmenin onaylanmasını zorunlu tutmuştu. Türkiye de onay zorunluluğunun bulunduğu ülkelerden biriydi.
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