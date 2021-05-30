WhatsApp'ta o döneme girildi! Whatsapp'ta 1 hafta sonra artık yok... WhatsApp'ta yeni özellikler kullanıcıların alkışına sunulmaya devam ediyor. Bu anlamda arkasın arkasına değişiklikler birbirini takip ediyor. WhatsApp kullanıcılarına yeni bir özellik sunmaya hazırlanıyor. Wickr Me adlı anlık iletileşme uygulamasında halihazırda bulunan özellik, şimdi ise popüler iletileşme uygulaması WhatsApp'a da kısa bir vakit sonra gelecek. WhatsApp'ın web sitesinde "süreli iletiler" adıyla anılsa da mevzubahisi özellik henüz kullanıcıların hizmetine sunulmadı. Ancak WhatsApp'ın 'süreli mesajlar' olarak isimlendirdiği yeni özelliğin iOS, Android web/masaüstü sürümlerine geleceği duyuruldu.
WhatsApp'ın web sitesinde "süreli mesajlar" ismiyle anılsa da söz konusu özellik henüz kullanıcıların hizmetine sunulmadı. Ancak WhatsApp'ın 'süreli mesajlar' olarak isimlendirdiği yeni özelliğin iOS, Android, KaiOS ve web/masaüstü sürümlerine geleceği duyuruldu.
Popüler anlık mesajlaşma uygulamasına eklenecek olan özellik sayesinde, bireysel sohbetlerde gönderilen tüm mesajların belli bir süre sonra kaybolması mümkün olacak.
Kullanıcılar süreli mesajların ne zaman aktif olacağını ise kendileri belirleyecek. Süreli mesajlar ya da kaybolan mesajlar varsayılan olarak açık gelmeyecek. Kullanıcıların bu sohbetleri seçmesi gerekecek. WhatsApp'ın kendiliğinden kaybolan mesajlar özelliği, daha önce de ortaya çıkmıştı. Şirket özelliği daha önce Expiring Messages (Sona Eren Mesajlar) ismiyle anmıştı.