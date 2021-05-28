Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya uygulamalarından birisi olan Twitter yeni hizmeti Blue'ya dair detaylar yavaş yavaş belli oluyor. Twitter Blue'nun ABD ve Türkiye fiyatı da belli oldu. Şimdi platformda yer alan özellikler araştırılıyor. Peki, Twitter Blue nedir, özellikleri nelerdir? Twitter Blue aylık üyelik fiyatı/ücreti ne kadar? İşte detaylar...

TWİTTER BLUE NEDİR?

Blue, Türkiye'de 30,99 TL ücretle satışa sunulacak. Twitter'ın üzerinde çalıştığı bilinen ve henüz kullanıma sunulmaya sunulmayan bu abonelik sistemine üye olanlar için pek çok özellik yer alacak.

İşte özellikleri;