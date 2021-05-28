Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Teknoloji
    • 28.05.2021 10:52
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 28.05.2021 10:52
    ABONE OL

    , özellikleri nelerdir? Blue aylık üyelik fiyatı/ücreti ne kadar?

    Sosyal medya platformu 'ın pek çok özelliği sunacağı Blue'ya dair merak edilen detaylar ortaya çıkıyor. Bu abonelik sistemine dair tüm bilgiler ise kullanıcılar tarafından tarafından merak edilmeye başlandı. Peki, , özellikleri nelerdir? Twitter Blue aylık üyelik fiyatı/ücreti ne kadar? İşte merak edilenler...

    Twitter Blue nedir? Twitter Blue özellikleri nelerdir?

    Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya uygulamalarından birisi olan Twitter yeni hizmeti Blue'ya dair detaylar yavaş yavaş belli oluyor. Twitter Blue'nun ABD ve Türkiye fiyatı da belli oldu. Şimdi platformda yer alan özellikler araştırılıyor. Peki, Twitter Blue nedir, özellikleri nelerdir? Twitter Blue aylık üyelik fiyatı/ücreti ne kadar? İşte detaylar...

    TWİTTER BLUE NEDİR?

    Blue, Türkiye'de 30,99 TL ücretle satışa sunulacak. Twitter'ın üzerinde çalıştığı bilinen ve henüz kullanıma sunulmaya sunulmayan bu abonelik sistemine üye olanlar için pek çok özellik yer alacak.

    İşte özellikleri;

    TWİTTER BLUE ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

    Twitter Blue özellikleri arasında tweet düzenlemek, Tweet'i geri al, okuma modu ve koleksiyon gibi pek çok özellik üye olanlara sunulacak.

    TWİTTER MAVİ TİK NASIL VE NEREDEN ALINIR?

    Twitter mavi tik almak için ayarlara girip hesap sekmesine tıklayarak başvuruya dair mevcut bilgi alanını görebilirsiniz.

        MAVİ TİK NEDİR?

        Twitter'daki mavi onay rozeti kamu menfaatini ilgilendiren bir hesabın orijinal olduğunun bilinmesini sağlar. Mavi rozet alabilmeniz için hesabınızın orijinal, tanınmış ve aktif olması gerekir.

        İşte Twitter'ın internet sitesinde yer alan bilgiler;

        Orijinal

        Platformdaki kullanıcılar arasında güveni teşvik etmek ve sürdürmek için kimliğinizi onaylamak üzere Twitter'da doğrulamanız gerekir.

        Kimliğinizi onaylamak için şu üç yöntemden birini seçebilirsiniz:

        Resmî internet sitesi: Sizi (veya kuruluşunuzu) ve Twitter hesabınızı temsil eden resmî web sitesinin bağlantısını sağlayın.
        Kimlik onaylama: Sürücü Ehliyeti veya Pasaport gibi resmî bir kimlik belgesinin fotoğrafını sağlayın.
        Resmî e-posta adresi: Seçtiğiniz tanınmışlık kategorisiyle ilgili bir alan adıyla resmî bir e-posta adresi sağlayın.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        İşte Kılıçdaroğlu'nun erken seçim istemesinin nedenini
        Haberler Teknoloji Twitter Blue nedir, özellikleri nelerdir? Twitter Blue aylık üyelik fiyatı/ücreti ne kadar?