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    • Teknoloji
    • 28.05.2021 09:19
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    • 28.05.2021 09:28
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    Sosyal medya devi ücretli üyelik modelini tanıttı: İşte fiyatı ve özellikleri

    Tüm dünyada milyonlarca kullancısı bulunan ve gelir yaratmakta zorlanan sosyal paylaşım sitesi , ücretli üyelik modelini tanıttı. Twitter Blue adı verilen bu model bazı ülkelerde kullanıma sokuldu. Peki, Twitter'ın ücreti ne kadar oldu? Hangi özellikler ücretli? İşte sosyal medya devi Twitter'ın yeni ücretli modeli.

    Twitter ücretli üyelik modelini tanıttı

    Dünya üzerinden milyonlarca kullanıcısı mikro blogging sitesi Twitter yıllardır konuşulan ücretli üyeliği getirdi.Twitter Blue adı verilen servis şimdilik İngiltere ve ABD'de hizmete sunuldu.



    ABD'DE 2.99 DOLAR
    İngiltere'de 2.49 sterling olan ücretli üyelik modelinin ABD fiyatı ise 2.99 dolar. Twitter bu modeli kullanıcılara zorunlu tutmayacak. İsteyen kullanıcılar bazı ek özellikleri bulunan bu modele geçebilecek.



    RESMİ AÇIKLAMA GELMEDİ
    Şirket yeni üyelik modelinde yer alacak özellikler ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı. BBC'de yer alan habere göre Twitter ofisi "geri alma özelliğine" ilişkin soruları yanıtlamaktan kaçındı.



        Twitter daha önce yaptığı açıklamalarda ücretli üyelik modelinde yeni özellikler üzerine çalıştıklarını söylemişti.




        UZUN YILLARDIR KARLILIK SORUNU YAŞIYOR
        Yeni modelin İngiltere ve ABD'de bile bütün kullanıcıların hizmetine açılmadığı belirtildi. Dünya genelinde yüzlerce milyon kullanıcısı bulunan Twitter, uzun yıllardır karlılık sorunu yaşıyor. Şirket, aktif kullanılan platformdan para kazanmakta zorlanıyor.


        Daha önce Bloomberg'de yer alan haberlere Twitter yeni para kazanma modeli üzerinde çalışıyordu. Ücretli üyelik modeli bu fikirlerden biriydi.

        Bu fikirler arasında, TweetDeck için ekstra ücret almak da bulunuyor.

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