Dünya üzerinden milyonlarca kullanıcısı mikro blogging sitesi Twitter yıllardır konuşulan ücretli üyeliği getirdi.Twitter Blue adı verilen servis şimdilik İngiltere ve ABD'de hizmete sunuldu.
ABD'DE 2.99 DOLAR
İngiltere'de 2.49 sterling olan ücretli üyelik modelinin ABD fiyatı ise 2.99 dolar. Twitter bu modeli kullanıcılara zorunlu tutmayacak. İsteyen kullanıcılar bazı ek özellikleri bulunan bu modele geçebilecek.
RESMİ AÇIKLAMA GELMEDİ
Şirket yeni üyelik modelinde yer alacak özellikler ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı. BBC'de yer alan habere göre Twitter ofisi "geri alma özelliğine" ilişkin soruları yanıtlamaktan kaçındı.