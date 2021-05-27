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    • Teknoloji
    • 27.05.2021 10:43
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    • 27.05.2021 10:49
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    Instagram beğeni gizleme nasıl yapılır? Instagram beğeniler neden gözükmüyor? İşte yeni özellik

    Facebook'un bünyesinde yer alan sosyal medya platformu Instagram kullanıcılarına sunduğu yeni bir özellikle gündeme geldi. Platformun bir süredir test ettiği özelliği yeni güncellemeyle birlikte devreye alıyor. Uygulamayı kullanan milyonlarca kişi ise beğeni gizleme özelliğine dair tüm detayları merak ediyor. Peki, Instagram beğeni gizleme nasıl yapılır? Instagram beğeniler neden gözükmüyor? İşte yeni özelliğe dair merak edilen tüm bilgiler...

    Instagram beğeni gizleme nasıl yapılır?

    Milyonlarca kişi tarafından gün içerisinde aktif olarak kullanılan Instagram uygulamaya entegre ettiği yeni bir özellikle gündeme geldi. Bir süredir beğeni gizleme özelliğini beta sürümünde test eden platform 'beğeni gizleme' özelliğini aktif ediyor. Uygulamayı kullanan kişiler ise bu özelliğe dair detayları merak ediyor. Peki, Instagram beğeni gizleme nasıl yapılır? Instagram beğeniler neden gözükmüyor? İşte merak edilenler...

    INSTAGRAM BEĞENİ GİZLEME NASIL YAPILIR?

    Beğeni sayısını gizlemek istediğiniz gönderinin üzerindeki üç noktaya basın.

    İşte diğer adımlar;

    Açılan menüden "Beğenme Sayısını Gizle" seçeneğine tıklayın.

    Artık diğer kişiler o gönderiye kaç beğeni geldiğini göremeyecek.

        Beğeni sayısı gizlenen gönderilerin altında beğeni sayısı yerine "...ve diğer kişiler beğendi" yazıyor.

        INSTAGRAM BEĞENİLER NEDEN GÖZÜKMÜYOR?

        Instagram kullanıcılarına sunduğu yeni bir özellikle gündeme geldi. Platformun bir süredir test ettiği özelliği yeni güncellemeyle birlikte devreye alıyor.

        İşte Instagram'dan yapılan açıklama:

        -Artık kişilerin gönderilerinizde gördüğü beğeni sayısını gizleyebilirsiniz.

            Diğer kişilerin gönderilerinde gördüğünüz beğeni sayısını da gizleyebilirsiniz.

            Ya da her şeyi olduğu gibi tutabilirsiniz - sizin için ne işe yararsa.
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            Haberler Teknoloji Instagram beğeni gizleme nasıl yapılır? Instagram beğeniler neden gözükmüyor? İşte yeni özellik