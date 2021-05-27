Instagram beğeni gizleme nasıl yapılır? Instagram beğeniler neden gözükmüyor? İşte yeni özellik

Milyonlarca kişi tarafından gün içerisinde aktif olarak kullanılan Instagram uygulamaya entegre ettiği yeni bir özellikle gündeme geldi. Bir süredir beğeni gizleme özelliğini beta sürümünde test eden platform 'beğeni gizleme' özelliğini aktif ediyor. Uygulamayı kullanan kişiler ise bu özelliğe dair detayları merak ediyor. Peki, Instagram beğeni gizleme nasıl yapılır? Instagram beğeniler neden gözükmüyor? İşte merak edilenler...

INSTAGRAM BEĞENİ GİZLEME NASIL YAPILIR?

Beğeni sayısını gizlemek istediğiniz gönderinin üzerindeki üç noktaya basın.

İşte diğer adımlar;