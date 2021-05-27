Facebook'tan dikkat çeken koronavirüs kararı! İnsan yapımı olduğuna yönelik paylaşımlara getirdiği yasağı kaldırdı

ABD merkezli sosyal medya platformu Facebook, yeni tip koronavirüsün insan yapımı olduğu yönündeki paylaşımlara getirdiği yasağı kaldırdığını açıkladı.
Facebook'tan yapılan açıklamada, "Kovid-19'un kökenine ilişkin devam eden araştırmalar ışığında ve halk sağlığı uzmanlarına danışmamız sonucunda, Kovid-19'un insan yapımı olduğu veya üretildiği iddialarını artık engellemeyeceğiz." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, Kovid-19 salgınının değişen doğasına ayak uydurmak için sağlık uzmanlarıyla çalışmaya devam edileceği, yeni gerçekler ve eğilimler ortaya çıktıkça Facebook politikalarının düzenli olarak güncelleneceği kaydedildi.
Facebook, Şubat 2021'den bu yana, Kovid-19'un insan yapımı veya üretimi sonucu ortaya çıktığı yönündeki paylaşımlara, "yanıltıcı sağlık iddialarının bir parçası" olduğu gerekçesiyle izin vermiyordu.
BİDEN İSTİHBARATTAN ÇALIŞMA İSTEDİ
ABD Başkanı Joe Biden da dün, istihbarat kurumlarından Kovid-19 virüsünün kökenine ilişkin çalışmalarını hızlandırmalarını ve kendisine 90 gün içinde rapor sunmalarını istediğini duyurmuştu.