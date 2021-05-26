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    • Teknoloji
    • 26.05.2021 10:48
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    • 26.05.2021 10:48
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    'dan sosyal medya platformu Facebook'a 26 milyon ruble ceza

    'da bir mahkeme, merkezi 'de bulunan sosyal medya platformu Facebook'a idari ihlal nedeniyle 26 milyon ruble para cezası verdi. Ülkede daha önce de benzer ihlaller nedeniyle , Instagram ve TikTok’a da para cezaları verilmiş ve çeşitli yaptırımlar uygulanmıştı.

    Facebook'a dev ceza! Açıklama geldi

    Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumunun (Roskomnadzor) Facebook aleyhine açtığı dava, başkent 'da bulunan Taganskiy Mahkemesi'nde görüldü.

    Rusya'da yasaklanan içeriklere Facebook üzerinden ulaşılabilmesi nedeniyle şirketin mevzuata uymadığı hükmüne varan mahkeme, Facebook'a 26 milyon ruble (yaklaşık 3 milyon TL) para cezası verdi.

    Ülkede daha önce de benzer ihlaller nedeniyle , Instagram ve TikTok'a da para cezaları verilmiş ve çeşitli yaptırımlar uygulanmıştı.

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    Haberler Teknoloji Rusya'dan sosyal medya platformu Facebook'a 26 milyon ruble ceza