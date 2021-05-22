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    • 22.05.2021 14:34
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    ’da yeni sömürü düzeni! Dikkat çeken reklam kararı: Tüm videolara koyacaklar

    Dünyaca ünlü video paylaşım sitesi , tüm videolara reklam koyma kararı aldığını açıkladı. Bu reklamlardan elde edilen gelirin, küçük içerik üreticileriyle paylaşılmayacağı ifade edildi. YouTube'ın bu kararı içerik üreticileri tarafından tepkiyle karşılandı.

    DHA
    YouTube’da yeni sömürü düzeni!

    Dünyaca ünlü video paylaşım sitesi YouTube, tüm videolara reklam koyma kararı aldığını açıkladı. Bu reklamlardan elde edilen gelirin, küçük içerik üreticileriyle paylaşılmayacağı ifade edildi.


    TÜM VİDEO İÇERİKLERİNE REKLAM KOYACAKLAR
    Dünyada en çok ziyaret edilen ve 2,3 milyar kullanıcıya sahip video paylaşım sitesi YouTube, tüm video içeriklerine reklam koyma kararı aldı.

    ÜRETİCİLERLE PAYLAŞILMAYACAK
    Yayınlanan yeni hizmet şartları kapsamında videolara koyulan reklamlardan elde edilen gelirin, küçük içerik üreticileriyle paylaşılmayacağı bildirildi.



        YouTube'dan yapılan açıklamada, "YouTube, platformdaki tüm içerikten para kazanma hakkına sahiptir ve reklamlar, YouTube İş Ortağı Programı'nın parçası olmayan kanalların videolarında gösterilebilir" denildi.




        YOUTUBE 1 HAZİRAN 2021'DE YÜRÜRLÜĞE GİRECEĞİNİ AÇIKLAMIŞTI
        Sosyal medya içerik üreticileri, bu kararın abone kazanmaya çalışan içerik üreticilerinin büyümesini limitleyeceği konusunda endişe duyduklarını belirtti. YouTube'un söz konusu yeni hizmet kararının 1 Haziran 2021'de yürürlüğe gireceği açıklandı.

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