Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Teknoloji
    • 22.05.2021 09:54
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 22.05.2021 09:54
    ABONE OL

    mavi tik başvuru nasıl yapılır? Twitter mavi tik alma başvuru linki ve ekranı!

    Son günlerde mavi tik alma işlemine dair önemli bir değişiklik yapıldı ve kullanıcılar tüm bilgileri öğrenmek üzere araştırmalarını sürdürüyor. Bilindiği üzere onaylanmış hesap için herkes başvuru yapamıyordu. Alınan son karara göre mavi tik almak için artık herkes başvuru yapabilecek. Peki, ? Başvuru şartları nelerdir? İşte Twitter mavi tik alma başvuru linki ve ekranı!

    Twitter mavi tik başvuru nasıl yapılır?

    Sosyal medya platformu Twitter mavi tik alma özelliğiyle ilgili değişikliğe gittiğini duyurdu. Açıklamada yer alan bilgilere göre, artık herkesin mavi tik için başvuru yapabileceği ifade edilirken başvuruya dair tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Twitter mavi tik başvuru nasıl yapılır? Twitter mavi tik alma başvuru linki ve ekranına nasıl ulaşılır? İşte bilgiler...

    TWİTTER MAVİ TİK NASIL VE NEREDEN ALINIR?

    Twitter mavi tik almak için ayarlara girip hesap sekmesine tıklayarak başvuruya dair mevcut bilgi alanını görebilirsiniz.

    İşte başvuru ve aranan şartlara dair bilgiler;

    MAVİ TİK NEDİR?

    Twitter'daki mavi onay rozeti kamu menfaatini ilgilendiren bir hesabın orijinal olduğunun bilinmesini sağlar. Mavi rozet alabilmeniz için hesabınızın orijinal, tanınmış ve aktif olması gerekir.

    Başvuru işleminizi https://twitter.com/settings/account/request_verification adresinden yapabilirsiniz.

    İşte Twitter'ın internet sitesinde yer alan bilgiler;

    Orijinal

    Platformdaki kullanıcılar arasında güveni teşvik etmek ve sürdürmek için kimliğinizi onaylamak üzere Twitter'da doğrulamanız gerekir.

    Kimliğinizi onaylamak için şu üç yöntemden birini seçebilirsiniz:

    Resmî internet sitesi: Sizi (veya kuruluşunuzu) ve Twitter hesabınızı temsil eden resmî web sitesinin bağlantısını sağlayın.
    Kimlik onaylama: Sürücü Ehliyeti veya Pasaport gibi resmî bir kimlik belgesinin fotoğrafını sağlayın.
    Resmî e-posta adresi: Seçtiğiniz tanınmışlık kategorisiyle ilgili bir alan adıyla resmî bir e-posta adresi sağlayın.

        Tanınmışlık

        Hesabınız, aşağıda açıklanan tanınmışlık kriterlerine uygun olarak çokça tanınan bir kişi veya markayı temsil etmeli ya da onunla ilişkili olmalıdır. Twitter, hesabı kullanan kişinin kimliğini doğrulayacak ve açıklanan kriterleri karşılaması koşuluyla aşağıdaki hesap türlerini onaylayacaktır. Tüm kategorilerde Twitter, iş ortaklığı veya doğrudan erişim yoluyla onaylama işlemini bağımsız olarak doğrulayabilir:

        Hükümet: Devlet başkanı, seçilmiş yetkililer, atanmış bakanlar, kurumsal yapılar, büyükelçiler ve resmî sözcüler de dâhil olmak üzere şu anki önemli devlet yetkililerinin ve devlet dairelerinin hesapları. Belirli ülkelerde bölge veya ulusal düzeydeki kamu görevlerinin resmi adayları da onaylanabilir ancak bunu yapabilmemiz için mevcut kaynakların tarafsız ve adil olmamıza olanak tanıması gerekir.

        Hesabın onaylanabilmesi için resmî hükümet veya parti sitesinde ya da yayınında bir referansa veya haber ve medya kuruluşlarında birden fazla referansa sahip olması gerekir.

        Liderlik konumlarında bulunan kişilerin ve resmî sözcülerin yanı sıra kamu hizmetlerinin ve diğer hizmetlerin resmî hesapları da onaylanabilir.

        Şirketler, markalar ve kuruluşlar: Şirketler, markalar, kâr amacı gütmeyen kuruluşlar da dahil olmak üzere seçkin kuruluşların yanı sıra bunların liderlerini ve diğer göze çarpan yöneticilerini temsil eden hesaplar ile birlikte ikinci dereceden ilişkili hesaplar. Hesapların seçkin statüsünde olması için aşağıdaki şartlardan 2 tanesini karşılaması gerekir:
        Google Trends, halka açık borsalar, ansiklopedideki tanınmışlık standartlarını karşılayan sabit Wikipedia makaleleri ve GlobalGiving gibi veritabanları da dâhil ama bunlarla sınırlı olmayacak şekilde genel dizinlerde bulunmak;
        başvurudan önceki 6 ay içinde aşağıdaki Haber kriterlerini karşılayan haber kaynaklarında 3 veya daha fazla referansa sahip olmak veya
        takipçi sayısına göre aynı coğrafi bölgede bulunan aktif hesapların ilk %0,05'lik dilimi içinde olmak.

        Haber kuruluşları ve gazeteciler: Nitelikli haber kuruluşlarının resmî hesapları ile birlikte nitelikli kuruluşlarda çalışan gazetecilerin kişisel hesapları onaylanabilir ama bunun için hesabın herkese açık olması (Tweetlerinin korumalı olmaması) ve doğrudan nitelikli kuruluşun adına ve resmî web sitesine atıfta bulunması ya da bu politikada yer alan kriterleri karşılaması gerekir.

        Nitelikli kuruluşlar arasında gazeteler, dergiler, yayın, kablo, uydu, TV ve radyo yayını haber ağları, istasyonlar ve programlar, dijital haber yayıncıları, podcastler ile birlikte benzer medyalar yer almaktadır. Bunlar Society of Professional Journalists, Independent Press Standards Organization ve International Federation of Journalists tarafından belirlenmiş gazeteciliğin kabul gören mesleki standartlarına uymalı veya International Fact-Checking Network'ün prensip kurallarına bağlı olmalıdır.

        Bağımsız veya serbest gazeteciler, başvurudan önceki 6 ay içinde nitelikli yayınlarda isimlerini içeren en az 3 makale/katkı yazısı yayınlandığını gösterebilirlerse onaylanabilirler.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Bitcoin'e Çin darbesi! Birden çakıldı
        Haberler Teknoloji Twitter mavi tik başvuru nasıl yapılır? Twitter mavi tik alma başvuru linki ve ekranı!