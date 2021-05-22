Sosyal medya platformu Twitter mavi tik alma özelliğiyle ilgili değişikliğe gittiğini duyurdu. Açıklamada yer alan bilgilere göre, artık herkesin mavi tik için başvuru yapabileceği ifade edilirken başvuruya dair tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Twitter mavi tik başvuru nasıl yapılır? Twitter mavi tik alma başvuru linki ve ekranına nasıl ulaşılır? İşte bilgiler...
TWİTTER MAVİ TİK NASIL VE NEREDEN ALINIR?
Twitter mavi tik almak için ayarlara girip hesap sekmesine tıklayarak başvuruya dair mevcut bilgi alanını görebilirsiniz.
İşte başvuru ve aranan şartlara dair bilgiler;
MAVİ TİK NEDİR?
Twitter'daki mavi onay rozeti kamu menfaatini ilgilendiren bir hesabın orijinal olduğunun bilinmesini sağlar. Mavi rozet alabilmeniz için hesabınızın orijinal, tanınmış ve aktif olması gerekir.
Başvuru işleminizi https://twitter.com/settings/account/request_verification adresinden yapabilirsiniz.
İşte Twitter'ın internet sitesinde yer alan bilgiler;
Orijinal
Platformdaki kullanıcılar arasında güveni teşvik etmek ve sürdürmek için kimliğinizi onaylamak üzere Twitter'da doğrulamanız gerekir.
Kimliğinizi onaylamak için şu üç yöntemden birini seçebilirsiniz:
Resmî internet sitesi: Sizi (veya kuruluşunuzu) ve Twitter hesabınızı temsil eden resmî web sitesinin bağlantısını sağlayın.
Kimlik onaylama: Sürücü Ehliyeti veya Pasaport gibi resmî bir kimlik belgesinin fotoğrafını sağlayın.
Resmî e-posta adresi: Seçtiğiniz tanınmışlık kategorisiyle ilgili bir alan adıyla resmî bir e-posta adresi sağlayın.