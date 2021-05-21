Twitter mavi tik alma işlemine dair önemli bir değişiklik yapıldı ve kullanıcılar tüm bilgileri öğrenmek üzere araştırma yapıyor. Bilindiği üzere onaylanmış hesap için herkes başvuru yapamıyordu. Alınan son karara göre mavi tik almak için artık herkes başvuru yapabilecek. Peki, Twitter mavi tik nasıl ve nereden alınır? Twitter mavi tik alma başvuru şartları nelerdir? İşte detaylar...
TWİTTER MAVİ TİK NASIL VE NEREDEN ALINIR?
Twitter mavi tik almak için ayarlara girip hesap sekmesine tıklayarak başvuruya dair mevcut bilgi alanını görebilirsiniz.
İşte başvuru ve aranan şartlara dair bilgiler;
MAVİ TİK NEDİR?
Twitter'daki mavi onay rozeti kamu menfaatini ilgilendiren bir hesabın orijinal olduğunun bilinmesini sağlar. Mavi rozet alabilmeniz için hesabınızın orijinal, tanınmış ve aktif olması gerekir.
İşte Twitter'ın internet sitesinde yer alan bilgiler;
Orijinal
Platformdaki kullanıcılar arasında güveni teşvik etmek ve sürdürmek için kimliğinizi onaylamak üzere Twitter'da doğrulamanız gerekir.
Kimliğinizi onaylamak için şu üç yöntemden birini seçebilirsiniz:
Resmî internet sitesi: Sizi (veya kuruluşunuzu) ve Twitter hesabınızı temsil eden resmî web sitesinin bağlantısını sağlayın.
Kimlik onaylama: Sürücü Ehliyeti veya Pasaport gibi resmî bir kimlik belgesinin fotoğrafını sağlayın.
Resmî e-posta adresi: Seçtiğiniz tanınmışlık kategorisiyle ilgili bir alan adıyla resmî bir e-posta adresi sağlayın.