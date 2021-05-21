Hesabın onaylanabilmesi için resmî hükümet veya parti sitesinde ya da yayınında bir referansa veya haber ve medya kuruluşlarında birden fazla referansa sahip olması gerekir.

Liderlik konumlarında bulunan kişilerin ve resmî sözcülerin yanı sıra kamu hizmetlerinin ve diğer hizmetlerin resmî hesapları da onaylanabilir.

Şirketler, markalar ve kuruluşlar: Şirketler, markalar, kâr amacı gütmeyen kuruluşlar da dahil olmak üzere seçkin kuruluşların yanı sıra bunların liderlerini ve diğer göze çarpan yöneticilerini temsil eden hesaplar ile birlikte ikinci dereceden ilişkili hesaplar. Hesapların seçkin statüsünde olması için aşağıdaki şartlardan 2 tanesini karşılaması gerekir:

Google Trends, halka açık borsalar, ansiklopedideki tanınmışlık standartlarını karşılayan sabit Wikipedia makaleleri ve GlobalGiving gibi veritabanları da dâhil ama bunlarla sınırlı olmayacak şekilde genel dizinlerde bulunmak;

başvurudan önceki 6 ay içinde aşağıdaki Haber kriterlerini karşılayan haber kaynaklarında 3 veya daha fazla referansa sahip olmak veya

takipçi sayısına göre aynı coğrafi bölgede bulunan aktif hesapların ilk %0,05'lik dilimi içinde olmak.