NBA 2K21 sistem gereksinimleri nasıl, kaç gb? Epic Games NBA 2K21 nasıl indirilir?

Epic Games NBA 2K21 nasıl indirilir? NBA 2K21 sistem gereksinimleri nasıl? NBA 2K21 kaç gb? Epic Games'ten kullanıcılarına sürpriz oyunlar gelmeye devam ediyor. Bu haftanın sürprizi ise oyuncuları sevindirdi. Piyasa değeri 400 liranın üzerinde olan NBA 2K21 oyunu ücretsiz olarak alınıp oynanabilecek. Oyuncular NBA 2K21 sistem gereksinimleri hakkında araştırma yapmaya başladı.
EPİC GAMES NBA 2K21 NASIL İNDİRİLİR?
Normalde 400 TL bandından satılan NBA 2021 oyunu, Epic Games kullanıcıları için 27 Mayıs tarihine kadar ücretsiz olacak. Bunun için Epic Games hesabı oluşturmak yeterli olacak.
Daha sonrasında oyunu kütüphanenize eklemek yeterli olacak. Bu aşamanın ardından istediğiniz an oyunu indirmeniz mümkün olabilecek.
NBA 2K21 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?
Minimum
İşletim Sistemi: Windows 7 64 bit, Windows 8.1 64 bit veya Windows 10 64 bit
İşlemci: Intel Core i3-530 @ 2.93 GHz / AMD FX-4100 @ 3.60 GHz veya daha iyisi
Bellek: 4 GB RAM
Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GT 450 1 GB / AMD Radeon HD 7770 1 GB veya daha iyisi
Depolama: 80 GB