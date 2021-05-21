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    • Teknoloji
    • 21.05.2021 14:12
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    • 21.05.2021 14:12
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    sistem gereksinimleri nasıl, kaç gb? Epic Games NBA 2K21 nasıl indirilir?

    sistem gereksinimleri nasıl? Epic Games'in kullanıcılarına hediye ettiği ? Epic Games NBA 2K21 nasıl indirilir? Her hafta verdiği ücretsiz oyunlarla oyun kullanıcılarına adeta bayram yaşatan Epic Games'ten bu hafta büyük bir sürpriz geldi. Piyasa değeri 400 lira üzerinde olan NBA 2K21 oyunu bir hafta boyunca ücretsiz olacak. nasıl, kaç gb?

    takvim.com.tr
    NBA 2K21 sistem gereksinimleri nasıl, kaç gb? Epic Games NBA 2K21 nasıl indirilir?

    Epic Games NBA 2K21 nasıl indirilir? NBA 2K21 sistem gereksinimleri nasıl? NBA 2K21 kaç gb? Epic Games'ten kullanıcılarına sürpriz oyunlar gelmeye devam ediyor. Bu haftanın sürprizi ise oyuncuları sevindirdi. Piyasa değeri 400 liranın üzerinde olan NBA 2K21 oyunu ücretsiz olarak alınıp oynanabilecek. Oyuncular NBA 2K21 sistem gereksinimleri hakkında araştırma yapmaya başladı.

    EPİC GAMES NBA 2K21 NASIL İNDİRİLİR?

    Normalde 400 TL bandından satılan NBA 2021 oyunu, Epic Games kullanıcıları için 27 Mayıs tarihine kadar ücretsiz olacak. Bunun için Epic Games hesabı oluşturmak yeterli olacak.

    Daha sonrasında oyunu kütüphanenize eklemek yeterli olacak. Bu aşamanın ardından istediğiniz an oyunu indirmeniz mümkün olabilecek.

    NBA 2K21 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

    Minimum

    İşletim Sistemi: Windows 7 64 bit, Windows 8.1 64 bit veya Windows 10 64 bit

    İşlemci: Intel Core i3-530 @ 2.93 GHz / AMD FX-4100 @ 3.60 GHz veya daha iyisi

    Bellek: 4 GB RAM

    Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GT 450 1 GB / AMD Radeon HD 7770 1 GB veya daha iyisi

    Depolama: 80 GB

        Önerilen

        İşletim Sistemi: Windows 7 64 bit, Windows 8.1 64 bit veya Windows 10 64 bit

        İşlemci: Intel Core i5-4430 @ 3 GHz / AMD FX-8370 @ 3.4 GHz veya daha iyisi

        Bellek: 8 GB RAM

        Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 770 2 GB / AMD Radeon R9 270 2 GB veya daha iyisi

        Depolama: 80 GB
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