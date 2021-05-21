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    • Teknoloji
    • 22.05.2021 01:14
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    • 22.05.2021 01:14
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    , iddiaların ardından 5G altyapısından Huawei'yi çıkardı

    Çinli telekomünikasyon şirketi Huawei'nin 'da 5G altyapısından çıkarıldığı belirtildi. Huawei'nin telekomünikasyon şirketi KPN'e ait bilgilere yaklaşık 10 yıldır erişebildiği iddiaları geçtiğimiz ay gündeme gelmişti.

    AA
    Hollanda, 5G altyapısından Huawei'yi çıkardı

    gazetesinin haberine göre Huawei'ye ait ekipmanları 5G altyapısında kullanamayacak.

    Haberde, kararın Hollanda güvenlik birimlerinin Huawei hakkında Çin devletinin uzantısı olarak çalıştığı ve ulusal güvenliğe tehdit oluşturduğu şeklindeki raporlarının ardından verildiği kaydedildi.

    Firmanın yetkilisi Huawei'nin 5G altyapısından çıkarıldığını teyit ederken anten tedarik etmeyi sürdüreceklerini bildirdi.

    gazetesinin geçen ay yaptığı haberde Huawei'nin Hollandalı telekomünikasyon şirketi KPN'e ait bilgilere yaklaşık 10 yıldır erişebildiği iddialarına yer verilmişti.

    İddiaya göre Huawei, aralarında eski Başbakan 'nin de bulunduğu birçok üst düzey yetkili ve Hollanda'da yaşayan Çin muhaliflerinin telefonlarını dinleyebiliyor.

    Daha önce , , ve da Huawei tarafından üretilen 5G altyapı ekipmanlarına yasak getirmişti.

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