Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, oyun sektörü için çok önemli bir adım atılacağını açıkladı. Varank, "TÜBİTAK destek ve burs programları kapsamında dijital oyun ve senaryo yazarlığı alanındaki 104 projeye bugüne kadar yaklaşık 73 milyon lira kaynak aktardık." dedi.

İşte Varank'ın açıklamalarından öne çıkanlar

TÜBİTAK destek ve burs programları kapsamında dijital oyun ve senaryo yazarlığı alanındaki 104 projeye bugüne kadar yaklaşık 73 milyon lira kaynak aktardık. Uluslararası bir teknoloji firması ile, nitelikli oyun geliştiriciler yetiştirecek bir 'Gaming Academy'i de yakın zamanda hayata geçireceğiz. Elektrikli mobilite araçlar, dijitalleşme, uzay ve fırlatma teknolojileri, yapay zekâ ve otonom sistemler gibi yeni nesil teknolojilerde dünyayı takip eden değil yönlendiren bir ülke olmayı hedefliyoruz. 2023 yılında 500 bin yazılımcı ve yazılımda küresel ürünler geliştiren bir ülke hedefimize hızla yaklaşacağımıza yürekten inanıyorum.