Kızıl Gezegen için büyük tehlike: NASA mikropları Mars'a taşıdı



KIZIN GEZEGEN'DE BÜYÜK HASARA NEDEN OLABİLİR

Mason, eğer bu mikroplar Mars'ta ortaya çıkarsa, bunun araştırmacıların "ileri kirlenme" olarak adlandırdığı şeye neden olacağını, yani insanlığın kasıtlı veya kasıtsız olarak bir gezegenden diğerine mikrop götürebileceğini sözlerine ekledi. NTV'de yer alan habere göre, mikropların yeni bir ekosisteme vardıklarında "hasara yol açabilecekleri" ve astronatların sağlığı için büyük tehdit oluştırabileceği konusunda uyardı.