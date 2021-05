Kızıl Gezegen için büyük tehlike: NASA mikropları Mars'a taşıdı

MİKROPLAR MİLYARLARCA YILDIR DÜNYANIN HER YERİNDE

Bu yöntemlerin, bir göreve gönderilecek makinalardaki bakteri, virüs veya mantarları kısıtladığını aktaran Mason, "Ancak, bir uzay aracında sıfır biyokütleye ulaşmak neredeyse imkansız. Mikroplar milyarlarca yıldır Dünya'da ve her yerdeler. İçimizde,vücudumuzda ve her yerdeler. Bazıları en temiz odalardan bile gizlice barınabilir" dedi.