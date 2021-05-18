Kızıl Gezegen için büyük tehlike: NASA mikropları Mars'a taşıdı

Mars'ta keşifler devam ederken ABD'de yer alan Cornell Üniversitesi'nden Prof. Dr. Christopher Manson, Mars'ta keşfedilen yaşamın NASA laboratuvarlarında ortaya çıkıp çıkmadığıı sorguladı. Weill Cornell Tıp Fakültesi'nde görevli olan Mason, böyle bir senaryonun, özel odalarda zorlu temizlik süreçlerinden geçen uzay aracı montajlarına rağmen gerçekleşmiş olabileceğini söyledi.
Manson, NASA'nın Mars gezgini Perseverance'ın hava filtreleri ve sıkı biyolojik prosedürlerle tamamen sterilize edilmiş odalarda inşa edildiğini ve tüm ekipmanın makineye eklenmeden önce temizlendiğini açıkladı.
MİKROPLAR MİLYARLARCA YILDIR DÜNYANIN HER YERİNDE
Bu yöntemlerin, bir göreve gönderilecek makinalardaki bakteri, virüs veya mantarları kısıtladığını aktaran Mason, "Ancak, bir uzay aracında sıfır biyokütleye ulaşmak neredeyse imkansız. Mikroplar milyarlarca yıldır Dünya'da ve her yerdeler. İçimizde,vücudumuzda ve her yerdeler. Bazıları en temiz odalardan bile gizlice barınabilir" dedi.