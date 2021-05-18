Dünya genelinde yaklaşık 2 milyar kişi tarafından kullanılan mesajlaşma platformu WhatsApp'ın ocak ayı başında kullanıcılarına kabul etmeyi mecbur kıldığı ve büyük tepkilere neden olan güncelleme süreci 15 Mayıs'ta başladu. Facebook'un bünyesinde bulunan WhatsApp'ın ertelediği yeni gizlilik koşullarının bugünden itibaren yürürlüğe girecek olması, gözleri tekrar bu alana çevirdi. WhatsApp, daha önce son tarih olarak duyurduğu 8 Şubat'ı gelen tepkilerin ardından 15 Mayıs'a uzatmıştı.
BELİRSİZ SÜRE SAKLAMA İHTİMALİ VAR
Yeni sözleşmeyle kullanıcıların kişisel bilgilerini kullanan uygulamayla ilgili Cumhurbaşkanı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu.
Vatandaşların kişisel verilerini üçüncü taraflarla paylaşmaya zorlandığını ifade eden Koç, "Fotoğraf, video ve dosyalar sunuculardan silinmeyebilir. Bazı durumlarda mesajlar da sunucularda saklanabilir. IP adresi, telefon numarası, konum gibi veriler toplanabilir. Kişisel verilerin kullanıcıların rızası dışında belirsiz süre saklama ihtimali de var" dedi.