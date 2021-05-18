Koç, vatandaşların sözleşmeyi onaylamadan önce kişisel verilerin kullanımı hakkında önemli detayların incelenmesi gerektiğini söyledi.



Koç ayrıca, uygulama ile ilgili şu uyarılarda bulundu:



* Mesajlaşma, arama, durum, grup adı dâhil tüm grup bilgileri, profil fotoğrafı, son görülme bilgisi ve hakkımdaki kısmındaki bilgileri en son ne zaman güncellediğini gibi bilgiler toplanabilecek.



* Pil seviyesi, sinyal gücü, uygulama sürümü, bağlantı bilgileri, dil ve saat dilimi ve tanımlayıcılar gibi cihaza ve bağlantıya özgü bilgiler işlenebilecek.