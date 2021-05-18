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    • Teknoloji
    • 18.05.2021 10:35
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    • 18.05.2021 11:31
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    Cumhurbaşkanlığından '' uyarısı: Madde madde tehlikeyi sıraladı

    'ın gizlilik sözleşmesi adı altına milyonlarca kullanıcıya dayattığı dijital zorbalık anlaşması 15 Mayıs itibarıyla yürürlüğe girdi. Yeni sözleşmeyle kullanıcıların kişisel bilgilerini kullanan uygulamayla ilgili Cumhurbaşkanı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu.

    Cumhurbaşkanlığından flaş 'WhatsApp' uyarısı

    Dünya genelinde yaklaşık 2 milyar kişi tarafından kullanılan mesajlaşma platformu WhatsApp'ın ocak ayı başında kullanıcılarına kabul etmeyi mecbur kıldığı ve büyük tepkilere neden olan güncelleme süreci 15 Mayıs'ta başladu. Facebook'un bünyesinde bulunan WhatsApp'ın ertelediği yeni gizlilik koşullarının bugünden itibaren yürürlüğe girecek olması, gözleri tekrar bu alana çevirdi. WhatsApp, daha önce son tarih olarak duyurduğu 8 Şubat'ı gelen tepkilerin ardından 15 Mayıs'a uzatmıştı.


    BELİRSİZ SÜRE SAKLAMA İHTİMALİ VAR
    Yeni sözleşmeyle kullanıcıların kişisel bilgilerini kullanan uygulamayla ilgili Cumhurbaşkanı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu.

    Vatandaşların kişisel verilerini üçüncü taraflarla paylaşmaya zorlandığını ifade eden Koç, "Fotoğraf, video ve dosyalar sunuculardan silinmeyebilir. Bazı durumlarda mesajlar da sunucularda saklanabilir. IP adresi, telefon numarası, konum gibi veriler toplanabilir. Kişisel verilerin kullanıcıların rızası dışında belirsiz süre saklama ihtimali de var" dedi.

        Koç, vatandaşların sözleşmeyi onaylamadan önce kişisel verilerin kullanımı hakkında önemli detayların incelenmesi gerektiğini söyledi.

        Koç ayrıca, uygulama ile ilgili şu uyarılarda bulundu:

        * Mesajlaşma, arama, durum, grup adı dâhil tüm grup bilgileri, profil fotoğrafı, son görülme bilgisi ve hakkımdaki kısmındaki bilgileri en son ne zaman güncellediğini gibi bilgiler toplanabilecek.

        * Pil seviyesi, sinyal gücü, uygulama sürümü, bağlantı bilgileri, dil ve saat dilimi ve tanımlayıcılar gibi cihaza ve bağlantıya özgü bilgiler işlenebilecek.


        * Konumla ilgili özellikler kullanılmasa bile kullanıcının genel konumunu tahmin etmek için IP adresleri ve telefon numarası alan kodları gibi diğer bilgiler kullanılabilecek.

        KAMU KURUMLARI BiP'E GEÇTİ
        Öte yandan Koç, yerli ve millî uygulama kullanmanın önemine dikkat çekti. WhatsApp'ın yeni gizlilik sözleşmesinin ardından kullanıcılar popüler mesajlaşma uygulamasını boykot kararı almıştı.

        Türkiye gazetesinin haberine göre, başta Cumhurbaşkanlığı olmak üzere artık devlet kurumları da yerli uygulama BiP'e geçmişti. Kamu kurumları tarafından bilgilendirme amaçlı oluşturulan WhatsApp grupları da BiP'e taşınmıştı.

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        Haberler Teknoloji Cumhurbaşkanlığından 'WhatsApp' uyarısı: Madde madde tehlikeyi sıraladı