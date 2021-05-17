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    • Teknoloji
    • 17.05.2021 10:46
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    • 17.05.2021 10:46
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    NASA Black Brant 12 roketini uzaya gönderdi

    Havacılık ve (NASA), Black Brant 12 roketini uzaya gönderdi. Roket, uzayda enerjinin nasıl hareket ettiği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine yardımcı olacak.

    Uzayın sırrı çözülüyor! NASA resmen açıkladı

    Havacılık ve (NASA), uzayda enerjinin nasıl hareket ettiği hakkında daha fazla bilgi edinebilmek için Black Brant 12 roketini uzaya gönderdi.

    Fırlatma, kötü hava koşulları nedeniyle yaşanan gecikmenin ardından ABD'nin Virginia eyaletinden gerçekleştirildi.


    NASA, roketin fırlatıldıktan yaklaşık 10 dakika sonra, 350-400 kilometre irtifada baryum buharı saldığını, bu nedenle iki bulut oluştuğunu açıkladı.

    RÜZGARLARI İNCELEYECEK
    Ntv'nin haberine göre, Uzay Ajansı, bu bulutların bilim insanlarının üst atmosferdeki ve iyonosferdeki atmosferik rüzgarları incelemelerine yardımcı olacağını belirtti.

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    Haberler Teknoloji NASA Black Brant 12 roketini uzaya gönderdi