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    ’dan geri adım

    'un bünyesinde bulunan , gizlilik ilkesi ve hizmet şartlarındaki güncellemenin yürürlüğe girdiği 15 Mayıs'ta, "kişisel mesajlarınızı göremiyoruz" ve "hesabınızı silmeyeceğiz" paylaşımında bulundu.

    Whatsapp’dan geri adım
    Facebook'un bünyesinde bulunan , gizlilik ilkesi ve hizmet şartlarındaki güncellemenin yürürlüğe girdiği 15 Mayıs'ta, "kişisel mesajlarınızı göremiyoruz" ve "hesabınızı silmeyeceğiz" paylaşımında bulundu.

    WhatsApp, kullanıcıların yoğun tepkisini alan son güncellemesine ilişkin üzerinden paylaşım yaptı. Söz konusu paylaşımda, "Hayır, hesabınızı silmeyeceğiz. Evet, istediğiniz zaman kabul edebilirsiniz." ifadeleri kullanıldı.

    WhatsApp, 'de de çok sayıda kullanıcısını, başta olmak üzere diğer mesajlaşma uygulamalarına kaptırmıştı.
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