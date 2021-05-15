Dünya genelinde yaklaşık 2 milyar kişi tarafından kullanılan mesajlaşma platformu WhatsApp'ın ocak ayı başında kullanıcılarına kabul etmeyi mecbur kıldığı ve büyük tepkilere neden olan güncelleme süreci bugün başlıyor. Facebook'un bünyesinde bulunan WhatsApp'ın ertelediği yeni gizlilik koşullarının bugünden itibaren yürürlüğe girecek olması, gözleri tekrar bu alana çevirdi. WhatsApp, daha önce son tarih olarak duyurduğu 8 Şubat'ı gelen tepkilerin ardından 15 Mayıs'a uzatmıştı.
YAVAŞ YAVAŞ SINIRLAMA
WhatsApp'tan yapılan açıklamaya göre, gizlilik ilkelerini kabul etme konusunda son tarihin 15 Mayıs olduğu ve bu tarihten sonra sözleşmeyi kabul etmeyenlerin yavaş yavaş sınırlandırılacağı belirtildi. Buna göre ilk olarak kullanıcılar, sözleşmeyi kabul etmeleri gerektiğini belirten bir bildirim alacak ve bir süre sonra bu bildirim kalıcı hale gelecek. Daha sonra kullanıcılar aramaları cevaplandırabilecek. Ancak sohbet listelerine erişemeyecek. Bir sonraki adımda kullanıcılar bu özellikten de mahrum kalacak.
Kişisel verilerin güvenliği tartışılırken dijital deneyim tasarım stüdyosu SHERPA'nın yaptığı kişisel verilerin güvenliği ve bunun kullanıcı deneyimi üzerindeki etkisi araştırması açıklandı. Buna göre kullanıcılar en çok kameraya erişilmesinden korkuyor. Kameraya erişimi ise fotoğraflara erişim, mikrofon, rehber, depolama, lokasyon, lokal ağa ve sağlık bilgilerine erişim takip ediyor. Arka planda uygulama yenileme de kullanıcıların bir diğer korkusu olarak öne çıkıyor.