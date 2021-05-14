Son dakika: Whatsapp 15 Mayıs'ta silinecek mi? Sözleşmeyi kabul etmeyenler dikkat!

Son dakika haberi... Sosyal medya uygulaması olan Whatsapp'ta sözleşmesini yenilemeyenler için verilen süre bugün sona eriyor. Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) ve Rekabet Kurumu şirket hakkında inceleme başlatmıştı.
Peki 15 Mayıs'ta Whatsapp'ta neler olacak? Sözleşmeyi onaylamayan Whatsapp kullanamayacak mı? Whatsapp'tan beklenen açıklama geldi. İşte detaylar...
Sosyal medya şirketi Facebook'un bünyesinde bulunan mesajlaşma platformu WhatsApp, gizlilik ilkesi ve hizmet şartlarındaki güncellemenin yürürlüğe girdiği 15 Mayıs'ta, "kişisel mesajlarınızı göremiyoruz" ve "hesabınızı silmeyeceğiz" paylaşımında bulundu.