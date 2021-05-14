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    • Teknoloji
    • 15.05.2021 03:01
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    • 15.05.2021 03:37
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    Son dakika: Whatsapp 15 Mayıs'ta silinecek mi? Sözleşmeyi kabul etmeyenler dikkat!

    Son dakika haberi... Sosyal medya uygulaması olan Whatsapp'ta sözleşmesini yenilemeyenler için verilen süre bugün sona eriyor. Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) ve Rekabet Kurumu şirket hakkında inceleme başlatmıştı. Peki 15 Mayıs'ta Whatsapp'ta neler olacak? Sözleşmeyi onaylamayan Whatsapp kullanamayacak mı? Whatsapp'tan beklenen açıklama geldi. İşte detaylar...

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    Whatsapp 15 Mayıs'ta silinecek mi?

    Son dakika haberi... Sosyal medya uygulaması olan Whatsapp'ta sözleşmesini yenilemeyenler için verilen süre bugün sona eriyor. Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) ve Rekabet Kurumu şirket hakkında inceleme başlatmıştı.

    Peki 15 Mayıs'ta Whatsapp'ta neler olacak? Sözleşmeyi onaylamayan Whatsapp kullanamayacak mı? Whatsapp'tan beklenen açıklama geldi. İşte detaylar...

    Sosyal medya şirketi Facebook'un bünyesinde bulunan mesajlaşma platformu WhatsApp, gizlilik ilkesi ve hizmet şartlarındaki güncellemenin yürürlüğe girdiği 15 Mayıs'ta, "kişisel mesajlarınızı göremiyoruz" ve "hesabınızı silmeyeceğiz" paylaşımında bulundu.

        WhatsApp, kullanıcıların yoğun tepkisini alan son güncellemesine ilişkin Twitter üzerinden paylaşım yaptı.

        Söz konusu paylaşımda, "Hayır, kişisel mesajlarınızı göremiyoruz. Hayır, hesabınızı silmeyeceğiz. Evet, istediğiniz zaman kabul edebilirsiniz." ifadeleri kullanıldı.

        Gizlilik politikası ve hizmet şartlarında değişikliğe gideceğini açıklamasının ardından büyüyen tepki nedeniyle WhatsApp, 8 Şubat'ta yürürlüğe sokmayı planlandığı uygulamayı, 15 Mayıs'a ertelemek ve kullanıcılara yaptıkları değişiklikleri açıklamak için bir hasar sınırlama kampanyası yürütmek zorunda kalmıştı.
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            Haberler Teknoloji Son dakika: Whatsapp 15 Mayıs'ta silinecek mi? Sözleşmeyi kabul etmeyenler dikkat!