İLK DEFA MARS'TA UÇAN BİR HELİKOPTERİN 3D VİDEOSUNU OLUŞTURDU

NASA'nın Güney Kaliforniya'daki Jet Propulsion Laboratuvarı'nda bir görüntüleme bilimcisi olan Justin Maki, görselleri videoya ekleyen ekibi yönetti. Renk filtreli gözlüklerle bakıldığında 3D olarak görülen bir görüntünün izlenmesini optimize etmek için videonun kareleri yeniden yansıtıldı. Maki'nin lisansüstü öğrencisi olarak 1997'deki ilk Mars gezgini olan NASA uzay aracı Sojourner'dan görselleri işlediği günlerden beri Mars'ın 3D görüntüsünü oluşturduğu, ancak ilk defa Mars'ta uçan bir helikopterin gerçek 3D videosunu oluşturduğu belirtildi. Açıklamada Maki'nin, "Mastcam-Z video özelliği, Mars Bilim Laboratuvarı MARDI (MArs Descent Imager) kamerasından miras alındı. Mars yüzeyinin üzerinde uçan bir helikopterin 3D videosunu alarak yeni bir görevde yeniden bu özelliği kullanmak gerçekten muhteşem" ifadelerine yer verildi.