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    • Teknoloji
    • 13.05.2021 18:04
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    • 13.05.2021 18:19
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    hamlesini yaptı! Değeri tam 10 milyar dolar! evrendeki ilk yıldızları inceleyecek

    'dan flaş bir açıklama geldi. ’nun rakibi olarak görülen ve değeri 10 milyar dolar olan uzaya gönderilerek evrendeki ilk yıldızları inceleyecek. NASA, teleskobun aynalarının başarıyla komut edildiğini açıkladı.

    DHA
    Evrendeki ilk yıldız incelenecek

    Hubble Uzay Teleskobu'nun rakibi olarak görülen James Webb Uzay Teleskobu, uzaya gönderilerek evrendeki ilk yıldızları inceleyecek.

    6 buçuk metre genişliğindeki altın rengi reflektörlerin katlanarak rokete konulmasını test eden uzay mühendisleri, uzayda bu reflektörlerin problemsiz açılması için teste tabi tuttuklarını belirtti.

    1 YILDIZIN 18 AYRI GÖRSELİ ELDE EDİLECEK
    Test kapsamında, teleskobun tenis kortu büyüklüğündeki şemsiye de dahil olmak üzere diğer katlanabilir bileşenler için açılma egzersizi yapıldı. JWST, NASA önderliğinde büyük bir konteynerin içine konulacak ve bir gemiyle Fransız Guyanası'ndaki Avrupa roket tesisine götürülecek.

        KALKIŞ 31 EKİM'DE YAPILACAK
        Projenin kilit ortaklarından biri olan Avrupa Uzay Ajansı (ESA) fırlatma aracını sağlayacak ve kalkış 31 Ekim'de yapılacak.

        JWST fırlatıldıktan yaklaşık 40 gün sonra bir yıldızın ilk fotoğrafını çektiğinde, tek bir yıldız yerine 18 yıldız görülecek çünkü aynaların her biri ayrı bir fotoğraf çekecek.

        Dünya çapında 40'tan fazla ülkeden gökbilimcilere, ilk faaliyet yılında JWST'de çalışma zamanı şimdiden ayrıldı.

        10 milyar dolarlık James Webb Uzay Teleskobu, ABD, Avrupa ve Kanada uzay ajanslarının ortak girişimi olarak üretildi.

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