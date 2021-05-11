WhatsApp gizlilik sözleşmesinde son tarih yaklaşıyor! Hesaplar askıya alınacak mı? İşte kullanıcıları bekleyen sorunlar

İŞTE MADDE MADDE KULLANICILARI BEKLEYEN SORUNLAR...

Şirketin son yaptığı açıklamaya göre 15 Mayıs'tan sonra sözleşmeyi onaylamayan kullanıcıları bekleyen sorunlar:



"15 Mayıs'tan sonra hiç kimsenin hesabı silinmeyecek ya da fonksiyonları kaybolmayacak. Bir süre daha sürekli olarak sözleşme hatırlatması yapılacak.

Sözleşme uyarısı bir süre sonra kalıcı hale gelecek ve halen onaylamamış kullanıcıların hesaplarında işlevsellik azaltılacak.



Sohbet listenize erişemeyeceksiniz. Ancak size yapılan telefon ve video aramalarını yanıtlayabileceksiniz.