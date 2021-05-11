WhatsApp gizlilik sözleşmesinde son tarih yaklaşıyor! Hesaplar askıya alınacak mı? İşte kullanıcıları bekleyen sorunlar

WhatsApp'ın güncellediği gizlilik sözleşmesi için 15 Mayıs'a uzatılan sürede sona gelindi. Geçtiğimiz günlerde konuya ilişkin açıklama yapan şirket, geri adım atarak sözleşmeyi onaylamayanların hesabının askıya alınmayacağını dile getirdi. Dolayısıyla 120 gün sonra hesaplar silinmeyecek. Ancak, hesaplardaki işlevsellik azaltılıp, sınırlı kullanım olacak.
HESAPLAR ASKIYA ALINMAYACAK
Şirketten yapılan ilk açıklamada bu tarihten sonra yeni gizlilik sözleşmesini kabul etmeyenlerin hesaplarının önce askıya alınacağı ardından silineceği yönündeydi. Ancak son yapılan yazılı açıklamada, hesabının askıya alınmayacağı dile getirildi.
İŞTE MADDE MADDE KULLANICILARI BEKLEYEN SORUNLAR...
Şirketin son yaptığı açıklamaya göre 15 Mayıs'tan sonra sözleşmeyi onaylamayan kullanıcıları bekleyen sorunlar:
"15 Mayıs'tan sonra hiç kimsenin hesabı silinmeyecek ya da fonksiyonları kaybolmayacak. Bir süre daha sürekli olarak sözleşme hatırlatması yapılacak.
Sözleşme uyarısı bir süre sonra kalıcı hale gelecek ve halen onaylamamış kullanıcıların hesaplarında işlevsellik azaltılacak.
Sohbet listenize erişemeyeceksiniz. Ancak size yapılan telefon ve video aramalarını yanıtlayabileceksiniz.
Eğer WhatsApp bildirimleriniz açıksa size gelen mesajlara yanıt verebileceksiniz ya da kaçırdığınız aramaları siz başlatabileceksiniz.
Sınırlı kullanım birkaç hafta sürecek eğer halen kabul etmediyseniz WhatsApp'ı kullanamayacaksınız."
KARARI UZMANLAR DEĞERLENDİRDİ
Şirketin değiştirdiği gizlilik sözleşmesini ve yaptığı açıklamayı değerlendiren uzmanlar, kişisel bilgilerin zaten kullanıldığını, bu şekilde sadece resmiyete döküldüğünü söyledi. Düzenlemeyle para kazanmanın hedeflendiğine dikkat çeken Yazılım Mühendisi Prof. Dr. Ali Okatan, 15 Mayıs'tan sonra WhatsApp üzerinden kesinlikle IBAN gibi banka bilgilerinin paylaşılmaması konusunda vatandaşları uyardı.