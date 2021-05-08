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    • Teknoloji
    • 08.05.2021 19:56
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    • 08.05.2021 20:09
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    sözleşmesi kabul edilmezse ne olacak? 15 Mayıs'ta hesaplar silinecek mi? Flaş açıklama...

    Uygulayacağını duyurduğu veri politikası ile tepki çeken , yeni gizlilik sözleşmesinin kullanıcılar tarafından yanlış anlaşıldığını söyleyerek sözleşmenin son kabul tarihini 15 Mayıs 2021 tarihine kadar ertelemişti. WhatsApp'ın duyurduğu tarih yaklaşırken 'Sözleşme zorbalığı devam edecek mi?' 'Hesaplar silinecek mi?' sorusu akıllara geldi. Konuya ilişkin WhatsApp'tan bir açıklama geldi. İşte o açıklama ve detaylar...

    WhatsApp sözleşmesi kabul edilmezse ne olacak?

    Uygulayacağını duyurduğu veri politikası ile tepki çeken WhatsApp, yeni gizlilik sözleşmesinin kullanıcılar tarafından yanlış anlaşıldığını söyleyerek sözleşmenin son kabul tarihini 15 Mayıs 2021 tarihine kadar erteledi.

    Facebook tarafından satın alınan WhatsApp'ın gizlilik sözleşmesi için yaptığı uzatmada sona geliniyor.

    WhatsApp, işletme hesaplarına daha fazla veri sağlayabilmek için gizlilik sözleşmesinde değişikliğe gitmişti.

    Kişisel mesajlaşmalarda uçtan uca şifreler korunsa da işletme hesaplarıyla yapılan mesajlaşmalar şirket tarafından işlenecek.

    WhatsApp bazı ülkeler hariç dünya genelinde bu yeni sözleşmenin onaylanmasını zorunlu tutmuştu.

    TÜRKİYE TEPKİ GÖSTERDİ
    Türkiye de onay zorunluluğunun bulunduğu ülkelerden biriydi. Türkiye'den duruma büyük tepki geldi. Kullanıcılar BİP ve Telegram gibi alternatif mesajlaşma uygulamalarına yöneldi.

    WhatsApp daha önce yaptığı açıklamada veri ilkelerini onaylamayan kullanıcılar 15 Mayıs'tan sonra uygulamaya giremeyeceğini söylemişti.

    WhatsApp'ın duyurduğu tarih yaklaşırken 'Sözleşme zorbalığı devam edecek mi?' 'Hesaplar silinecek mi?' sorusu akıllara geldi.

        YENİ AÇIKLAMA
        Şirketten konuya ilişkin yeni açıklama geldi.

        Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
        15 Mayıs'tan sonra hiç kimsenin hesabı silinmeyecek yada fonksiyonları kaybolmacak. Bir süre daha sürekli olarak sözleşme hatırlatması yapacağız.

        Sözleşme uyarısı bir süre sonra kalıcı hale gelecek ve halen onaylamamış kullanıcıların hesaplarınde işlevsellik azaltılacak.

        Sohbet listenize erişemeyeceksiniz. Ancak size yapılan telefon ve video aramalarını yanıtlayabileceksiniz. Eğer WhatsApp bildirimleriniz açıksa size gelen mesajlara yanıt verebileceksiniz ya da kaçırdığınız aramaları siz başlatabileceksiniz.

        Sınırlı kullanım birkaç hafta sürecek eğer halen kabul etmediyseniz WhatsApp'ı kullanamayacaksınız.

        Facebook'un bünyesinde bulunan mesajlaşma platformu WhatsApp, gelen tepkiler sonrası 15 Ocak'ta söz konusu yeni şartları 8 Şubat'tan 15 Mayıs'a ötelediğini duyurmuştu.

        Facebook, WhatsApp'ı 2014'te 19 milyar dolara satın almış fakat uygulama üzerinden gelir elde etmekte zorlanmıştı.

        SÖZLEŞMENİN MADDELERİ NELER?
        - Altyapının ve dağıtım sistemlerinin iyileştirilmesine yardımcı olmak,

        - Hizmetlerimizin veya onların hizmetlerinin nasıl kullanıldığını anlamak,

        - Facebook Şirketi Ürünleri genelinde emniyeti, güvenliği ve bütünlüğü artırmak; örneğin sistemleri güvence altına almak ve spam, tehditler, kötüye kullanım veya ihlal faaliyetleriyle mücadele etmek,

        - Onların hizmetlerini ve sizin bunları kullanma deneyiminizi iyileştirmek, örneğin sizin için önerilerde bulunmak (ör. arkadaşlar, grup bağlantıları veya ilginç içeriklerle ilgili öneriler),özellikleri ve içeriği kişiselleştirmek, satın alımları ve işlemleri tamamlamanıza yardımcı olmak ve Facebook Şirketi Ürünleri genelinde ilgili teklifler ve reklamlar göstermek,

        - WhatsApp deneyimlerinizi diğer Facebook Şirketi Ürünleri ile birleştirmenizi sağlayan entegrasyonlar sağlamak. Örneğin, WhatsApp'ta satın aldıklarınız için ödeme yapmak üzere Facebook Pay hesabınızı bağlamanıza imkan vermek veya WhatsApp hesabınızı bağlayarak arkadaşlarınızla Portal gibi diğer Facebook Şirketi Ürünleri üzerinden sohbet etmenize olanak sağlamak.

        WHATSAPP KULLANICILARIN HANGİ VERİLERİNİ TOPLAYABİLİYOR?
        Hesap Bilgileri

        Mesajlar

        Bağlantılar

            Durum Bilgisi
            İşlem ve Ödeme Verileri

            Müşteri Desteği ve Diğer İletişimler

            Kullanım ve Kayıt Bilgileri

            Cihaz ve Bağlantı Bilgileri

            Konum Bilgileri

            Çerezler

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            Kullanıcı Şikayetleri (Üçüncü taraftan sağlanır.)

            WhatsApp'taki İşletmeler (Üçüncü taraftan sağlanır.)

            Üçüncü Taraf Hizmet Sağlayıcıları (Üçüncü taraftan sağlanır.)

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            Haberler Teknoloji WhatsApp sözleşmesi kabul edilmezse ne olacak? 15 Mayıs'ta hesaplar silinecek mi? Flaş açıklama...