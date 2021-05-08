Uygulayacağını duyurduğu veri politikası ile tepki çeken WhatsApp, yeni gizlilik sözleşmesinin kullanıcılar tarafından yanlış anlaşıldığını söyleyerek sözleşmenin son kabul tarihini 15 Mayıs 2021 tarihine kadar erteledi.
Facebook tarafından satın alınan WhatsApp'ın gizlilik sözleşmesi için yaptığı uzatmada sona geliniyor.
WhatsApp, işletme hesaplarına daha fazla veri sağlayabilmek için gizlilik sözleşmesinde değişikliğe gitmişti.
Kişisel mesajlaşmalarda uçtan uca şifreler korunsa da işletme hesaplarıyla yapılan mesajlaşmalar şirket tarafından işlenecek.
WhatsApp bazı ülkeler hariç dünya genelinde bu yeni sözleşmenin onaylanmasını zorunlu tutmuştu.
TÜRKİYE TEPKİ GÖSTERDİ
Türkiye de onay zorunluluğunun bulunduğu ülkelerden biriydi. Türkiye'den duruma büyük tepki geldi. Kullanıcılar BİP ve Telegram gibi alternatif mesajlaşma uygulamalarına yöneldi.