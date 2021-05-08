Fransız astronot Twitter'dan fotoğraf paylaştı: Uluslararası Uzay İstasyonu'nda film keyfi

3 FRANSIZ AŞÇILIK KURUMU ÖZEL MENÜ HAZIRLAMIŞTI

ISS'e giden ekibe sadece özel günlerde tüketmek için üç ayrı Fransız aşçılık kurumu tarafından menü hazırlanmıştı. Pesquet'in yanında ıstakoz, dana bourguignon, siyah pirinçli morina, yabani mantarlı patates kekleri ve karamelize armutlu bademli tartlar götürdüğü belirtilmiş ve Pesquet bu konuda yaptığı açıklamada "Bir Fransız'ı uzaya gönderdiğinizde çok fazla beklenti olur" demişti.

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