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    • Teknoloji
    • 07.05.2021 11:18
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    • 07.05.2021 11:18
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    Uzmanlar dünyada milyonlarca kişinin katıldığı #20yearschallenge akımına karşı uyardı: Tam bir kara kutu

    Tüm dünya genelinde yayılan Selfie, , Kiki Dansı ve akımları sosyal medyayı kasıp kavururken, bu akımlar kullanıcılardan yoğun ilgi görüyor. Son olarak Instagram ve Twitter üzerinde başlayan ve tüm sosyal medya ağlarına yayılan 20’li yaşlar meydan okuması ile kullanıcılar şu anki halleri ile 20 yıl önceki hallerini #20yearschallenge etiketiyle paylaşarak akıma katılıyor. Ancak uzmanlar kişisel verileri ve yüz ifadelerini kopyalayan bu tarz akımlara karşı kullanıcıları uyarıyor. Konuyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı , "Bu gibi hassas verilerin hangi sunucularda nasıl tutulduğu, yeterli güvenliğe sahip olup olmadığı tam bir kara kutu." diyerek vatandaşları uyardı.

    takvim.com.tr
    #20yearschallenge çılgınlığı! Uzmanlar uyardı

    Tüm dünya genelinde yayılan Selfie, Ice Bucket Challenge, Kiki Dansı ve Falling Stars akımları sosyal medyayı kasıp kavururken, bu akımlar kullanıcılardan yoğun ilgi görüyor.



    KATILMAK TEHLİKELİ Mİ?
    Adeta bir virüs gibi yayılan bu akımlar başlangıçta eğlence amaçlı görünen masumane bir yapıya sahip. Özellikle son günlerde 20'li yaşlara ait fotoğraflar paylaşma akımına ünlülerin de dâhil olması sosyal medyada viral bir etki oluşumuna sebep oldu. Televizyon, müzik ve sanat dünyasının önde gelen isimleri gençlik yıllarına ait fotoğrafları #20liyaslarchallenge #20yearschallenge #20yearsold #20yaş hashtagleriyle paylaşmaya başladılar. Uzmanlara göre kullanıcıların akıma katılmasının sebebi yeni tip koronavirüs pandemisi. Peki bu akımlara katılmak doğru mudur? 20'li yaşlar akımına katılmak tehlikeli midir?

    BAKAN YARDIMCISI SAYAN'DAN UYARI GELDİ
    Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, son günlerde popüler olan "20'li yaşlar challenge" ve benzeri akımlara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirterek, "Kişisel verilerimiz bizi belirli veya belirlenebilir hale getiren, bizi tanımlayan ve bize ait olan bilgilerimiz. Bu sebeple kişisel verilerimizi korurken, özellikle de sosyal medyada paylaşırken daha hassas davranmalıyız." ifadelerini kullandı.

        Sayan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "20'li yaşlar challenge" ve benzeri akımların son günlerde popüler olduğuna dikkati çekerek, kişisel verileri ve yüz ifadelerini kopyalan bu gibi akımların, görsel veri işleme alanına zemin hazırladığını bildirdi.


        Mümkün olduğunca dikkatli davranılması gerektiğini vurgulayan Sayan, yapay zeka teknolojilerinin çözmeye çalıştığı sorunlardan birinin de yaşlanmanın oluşturduğu yüzdeki değişikliklere karşı algoritmalara direnç kazandırmak olduğuna işaret etti.

        Sayan, kişinin şimdiki haliyle eski halinin değişiminden, yapay zeka algoritmalarını besleyecek istatistiki veriler oluşturulduğu uyarısında bulunarak şunları kaydetti:

        "TAM BİR KARA KUTU"
        "Aynı zamanda farklı uygulamalar ve cihazlardan paylaştığımız parmak izi ve yüz taraması gibi verilerimiz, genetik verilerimizi barındırıyor. Bu gibi hassas verilerin hangi sunucularda, nasıl tutulduğu, yeterli güvenliğe sahip olup olmadığı tam bir kara kutu. Kişisel verilerimiz, bizi belirli veya belirlenebilir hale getiren, bizi tanımlayan ve bize ait olan bilgilerimiz. Bu sebeple kişisel verilerimizi korurken, özellikle de sosyal medyada paylaşırken daha hassas davranmalıyız."

        #20yearschallenge akımı neden bu kadar ilgi gördü?


        #20YEARSCHALLENGE NEDEN BU KADAR İLGİLİ GÖRDÜ?
        Uzmanlara göre #20yearschallenge etiketiyle başlatılan uygulamanın bu kadar fazla ilgili görmesinin sebebi yeni tip koronavirüs pandemisi. Yeni tip koronavirüs pandemi döneminde insanların daha çok geçmişte yaşadığı deneyimleri hatırladığını belirten Uzman Psikolog Gizem Ünveren, "Çünkü ne zaman bitecek sorusu aslında "bir daha yaşayabilecek miyiz?" o fotoğraflara baktığımızda "Tekrar bu tatili, bu yaptıklarımızı yapabilecek miyiz?" bizi daha fazla kaygılandıran bir süreç oluşturuyordu. Burada olumlu duygularla ilişki kuruyoruz aslında. O yüzden de 20'li yaş olarak karışımıza çıkan süreçte de bizim ne kadar değiştiğimizi, geliştiğimizi, değişme ve gelişmeleri bize gösteriyor. Ne yapıyorduk, biz sosyal medyayı başkalarının hayatına duyduğumuz merak kendi hayatımıza duyduğumuz merakın önüne geçiyordu ve bu süreçte kendimizle ilişki kurduk, kendi duygularımızı hatırladık ve deneyimledik. Onlara tekrar yer verdik." dedi.

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