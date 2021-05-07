Uzmanlar dünyada milyonlarca kişinin katıldığı #20yearschallenge akımına karşı uyardı: Tam bir kara kutu

"TAM BİR KARA KUTU"

"Aynı zamanda farklı uygulamalar ve cihazlardan paylaştığımız parmak izi ve yüz taraması gibi verilerimiz, genetik verilerimizi barındırıyor. Bu gibi hassas verilerin hangi sunucularda, nasıl tutulduğu, yeterli güvenliğe sahip olup olmadığı tam bir kara kutu. Kişisel verilerimiz, bizi belirli veya belirlenebilir hale getiren, bizi tanımlayan ve bize ait olan bilgilerimiz. Bu sebeple kişisel verilerimizi korurken, özellikle de sosyal medyada paylaşırken daha hassas davranmalıyız."



#20YEARSCHALLENGE NEDEN BU KADAR İLGİLİ GÖRDÜ?

Uzmanlara göre #20yearschallenge etiketiyle başlatılan uygulamanın bu kadar fazla ilgili görmesinin sebebi yeni tip koronavirüs pandemisi. Yeni tip koronavirüs pandemi döneminde insanların daha çok geçmişte yaşadığı deneyimleri hatırladığını belirten Uzman Psikolog Gizem Ünveren, "Çünkü ne zaman bitecek sorusu aslında "bir daha yaşayabilecek miyiz?" o fotoğraflara baktığımızda "Tekrar bu tatili, bu yaptıklarımızı yapabilecek miyiz?" bizi daha fazla kaygılandıran bir süreç oluşturuyordu. Burada olumlu duygularla ilişki kuruyoruz aslında. O yüzden de 20'li yaş olarak karışımıza çıkan süreçte de bizim ne kadar değiştiğimizi, geliştiğimizi, değişme ve gelişmeleri bize gösteriyor. Ne yapıyorduk, biz sosyal medyayı başkalarının hayatına duyduğumuz merak kendi hayatımıza duyduğumuz merakın önüne geçiyordu ve bu süreçte kendimizle ilişki kurduk, kendi duygularımızı hatırladık ve deneyimledik. Onlara tekrar yer verdik." dedi.