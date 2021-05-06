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    • Teknoloji
    • 06.05.2021 13:22
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    • 06.05.2021 13:22
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    SpaceX "Yıldız Savaşları Günü" olarak kutlanan 4 Mayıs'ta 60 uydusunu uzaya yolladı

    ABD'li roket, uydu ve uzay mekiği üreticisi SpaceX, "Yıldız Savaşları Günü" olarak kutlanan 4 Mayıs'ta, internet uydu ağının parçası olan 60 iletişim uydusunu uzaya gönderdi.

    AA
    SpaceX 60 Starlink uydusunu uzaya yolladı

    Space.com internet sitesinde yer alan habere göre, internet uydu ağının parçası olacak 60 yeni iletişim uydusu, SpaceX üretimi Falcon 9 roketiyle ABD'nin eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatıldı.

    SpaceX 60 Starlink uydusunu uzaya yolladı

    Yeniden kullanılabilir özellikteki Falcon-9 roketi, fırlatılıştan 9 dakika sonra Dünya'ya dönerek şirketin Atlantik Okyanusu'ndaki insansız yüzer iniş platformuna kondu.

    Bu, şirketin Starlink projesi kapsamındaki gerçekleştirdiği 26'ncı fırlatış oldu.


    YILDIZ SAVAŞLARI FİLMLERİNDEN REFERANSLAR
    Fırlatış, ABD'li yönetmen George Lucas'ın yaratıcısı olduğu "Yıldız Savaşları" filmlerinin hayranları tarafından kutlanan 'ne denk geldi.

    Kutlama vesilesiyle, uyduları taşıyan roket, Yıldız Savaşları filminde Han Solo karakterinin kullandığı uzay gemisi "Millenium Falcon"un adıyla anıldı.

    Fırlatma öncesinde, yine filmlerde karakterlerin kullandığı slogandan ilhamla, "Güç sizinle olsun" anonsu yapıldı.

    SpaceX, Starlink uydularıyla dünya yörüngesinde 12 bin uyduluk ağ kurmayı planlıyor. Projenin 2027'de tamamlanması hedefleniyor.

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    Haberler Teknoloji SpaceX "Yıldız Savaşları Günü" olarak kutlanan 4 Mayıs'ta 60 Starlink uydusunu uzaya yolladı