





ÇIKACAK MODELİN ADININ İPHONE 12S DE OLABİLECEĞİ İDDİA EDİLİYOR

Ntv'de yer alan habere göre, Apple'ın Samsung'dan ayda 30 bin panel garantisi aldığı zaman içerisinde bu sayının 70 bine kadar çıkabileceği ifade edildi. Eylül ayında çıkacak modelin adının iPhone 12S de olabileceği iddia ediliyor.

Halihazırda Galaxy S21 ve OnePlus 9 Pro'da LTPO ekranlar kullanılıyor. Bu nedenle eğer Apple bu ekranı kullansa bile Pro modellerinde tercih edecek denebilir.