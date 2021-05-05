Apple'nın eylül ayında tanıtılması beklenen yeni iPhone modeline ilişkin önemli bir iddia ortaya atıldı. Unbox Therapy tarafından paylaşılan videoda yeni iPhone 13 Pro Max'in maketi ortaya çıktı. Yeni modelde çentikler 12. nesile göre daha küçük görünüyor.
Ancak videoda öne çıkan en önemli detay ise arka kameraların büyüklüğü. Maketteki lensler önceki modellere göre çok daha büyük. Bu da yeni iPhone 13 Pro Max'lerin önceki nesillere göre daha iyi fotoğraf çekeceği anlamına geliyor.
Japonya'da tedarik zinciri bloğu Macotakara yeni bir video yayımladı.
Daha önce başarılı sızıntılar yapan Macatakara'nın iddiasına göre Apple yeni iPhone modelinde çentiği küçültecek.