Bilim insanlarından dağ buzullarıyla ilgili korkutan uyarı: Durdurmak imkansız!



KIYAMET GİBİ GÖREBİLİRİZ

Buzul bilimci, "Bir açıdan bunu bir kıyamet gibi görebiliriz çünkü dağ buzullarının çoğunun erimesini durdurmak halihazırda imkansız. Ancak insanların günümüzde alınan kararların iki üç kuşak sonra dünyamızı nasıl doğrudan etkileyebildiğini görmeleri açısından önemli." değerlendirmesinde bulundu.



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