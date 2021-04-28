5G ne zaman gelecek? 5G Türkiye'de ne zaman kullanıma sunulacak? İşte son açıklama...

5G ile ilgili önemli bir son dakika gelişmesi yaşandı. Bilindiği üzere ülkemizde 5G teknolojisinin ne zaman kullanıma sunulacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyordu. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan merak edilen tarihi açıkladı. Peki, 5G ne zaman gelecek? 5G Türkiye'de ne zaman kullanıma sunulacak? İşte detaylar...

5G NE ZAMAN GELECEK?

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, "2022 yılında frekans ihalemizi tamamlayarak, 2023 yılında ilk 5G sinyalini vatandaşlarımızın hizmetine sunmayı hedefliyoruz" dedi.