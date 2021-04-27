Bu çerçevede PlayStation 5 için harici USB depolama aktif hale getiriliyor. Oldukça önemli bir yenilikten söz ediyoruz. Belirlenen uyumlu disklerle çalışacak olan bu özellik sayesinde depolama alanınız dolduğunda herhangi bir oyunu silmek zorunda kalmayacaksınız. Böylece oyunları silip sonradan uzun uzun yükleme sürelerini beklemenize gerek kalmayacak.

Ancak bir hatırlatmada da bulunmak gerekiyor: Bu oyunları oynamanız mümkün değil; sadece depolayabiliyorsunuz ve cihaza kopyalamanız halinde oynanabilir hale geliyor.

Bu özelliğin harici M2 SSD desteği ile karıştırılmaması gerekiyor. Sony M.2 SSD'ler ile depolama alanını genişletme imkanı sunan özellik üzerinde halen çalıştığını duyururken, herhangi bir tarih paylaşmadı.