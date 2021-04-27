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    • Teknoloji
    • 28.04.2021 02:02
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    • 28.04.2021 02:02
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    Yoğun bir şekilde ? Sorusunun yanıtı araştırılır oldu. Tekenolojik gelişmeleri yakından takip edenler ve oyun severlerin yaşadığı bir sıkıntı gündeme geldi. Peki ? ? Dünya genelinde yaşanan bu sıkıntıdan dolayı oyun severlerin canı oldukça sıkıldı ve çözümünün nasıl olacağını merak ediyor. İşte PS4/PS5 server hatası ile ilgili detaylar…

    takvim.com.tr
    PS4 ve PS5 kullanıcıları internete neden bağlanamıyor?

    PS4 ve PS5 kullanıcıları internete neden bağlanamıyor? Server hatası nedir? PS4/PS5 server hatası nasıl çözülür? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Son nesil oyun konsolleri özellikle genç kitle tarafından yoğun ilgi görüyor. Bugün olduğu gibi zaman zaman hatalarla, sorunlarla karşılaşmak söz konusu oluyor. Dünya genelinde yaşanan PS4 ve PS5 /PS5 server hatası ile ilgili bilgileri haberimizde derledik.

    PS4 VE PS5 KULLANICILARI İNTERNETE NEDEN BAĞLANMIYOR?

    Dünya genelinde PS4/PS5 server hatası problemi yaşanıyor. Sorunun sebebi ile ilgili henüz açıklama gelmedi. Açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır.

    PS4/PS5 SERVER HATASI NASIL ÇÖZÜLÜR?

    PlayStation 5, en büyük güncellemelerinden biriyle oyuncularının karşısına çıkıyor. Resmi blog sitesinde ise bu güncelleme ile ilgili önemli bilgiler paylaşıldı. Oyun boyutlarının yüzlerce GB seviyelerine çıkması hem PC hem de konsol tarafında oyuncuları zorlayan bir durum. Devasa boyutlardaki güncellemeleri yüklemek bir kenara, bu oyunları depolamak da ayrı bir sıkıntı.

    Bu çerçevede PlayStation 5 için harici USB depolama aktif hale getiriliyor. Oldukça önemli bir yenilikten söz ediyoruz. Belirlenen uyumlu disklerle çalışacak olan bu özellik sayesinde depolama alanınız dolduğunda herhangi bir oyunu silmek zorunda kalmayacaksınız. Böylece oyunları silip sonradan uzun uzun yükleme sürelerini beklemenize gerek kalmayacak.

    Ancak bir hatırlatmada da bulunmak gerekiyor: Bu oyunları oynamanız mümkün değil; sadece depolayabiliyorsunuz ve cihaza kopyalamanız halinde oynanabilir hale geliyor.

    Bu özelliğin harici M2 SSD desteği ile karıştırılmaması gerekiyor. Sony M.2 SSD'ler ile depolama alanını genişletme imkanı sunan özellik üzerinde halen çalıştığını duyururken, herhangi bir tarih paylaşmadı.

        Daha fazla kişiselleştirme ve gelişmiş kontrol için Game Base menüsünde iyileştirilmelere gidildi. Partiler ve Arkadaşlar arasında hızlıca geçiş yapmaktan, bildirimleri açıp kapatmaya kadar birçok özellik artık çok daha hızlı.

        Nesiller arası Share Play özelliği sayesinde PlayStation 4 ve 5 arasında oynayış paylaşma mümkün hale getirildi. Bu sayede PS5 kullanıcıları, PS4 sahibi arkadaşlarının ekranlarını görüntüleyebiliyor ve tam tersi gerçekleştirilebiliyor. Hatta her iki taraf birbirlerininin oyunlarını test edebiliyor.

        Daha iyi bir deneyim için PlayStation uygulaması da güncelleniyor. Kısa bir süre önce ürünleri istek listesine kaydetme, arkadaşlarınız çevrimiçiyken bildirim alma ve konsolun çevrimiçi durumunu değiştirme gibi özellikler sunulmuştu.

        Gelecek haftalarda yayınlanacak olan güncelleme ile PS5'te çok oyunculu bir oturuma katılma, depolama alanını yönetme, kupa koleksiyonlarını arkadaşlarınızla karşılaştırma ve PlayStation Store'da gösterilen ürünleri sıralama ve filtreleme gibi özelliklerde kullanılabilir hale gelecek.
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        Haberler Teknoloji PS4 ve PS5 kullanıcıları internete neden bağlanamıyor? Server hatası nedir? PS4/PS5 server hatası nasıl çözülür?